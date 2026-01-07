Verificamos por usted: ¿Cuáles son las noticias falsas que circulan sobre EE. UU. y Venezuela?

Durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero, el Ejército de los Estados Unidos atacó la ciudad venezolana de Caracas y capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Por lo tanto, horas después, internautas comenzaron a difundir en redes sociales decenas de noticias falsas sobre este arresto.

Ante esta situación, la red de investigación digital Eurovision News Spotlight y el equipo de la Deutsche Welle —emisora internacional de Alemania— verificaron el material en diversas plataformas y constataron que muchos videos de supuestas protestas, principalmente en contra de Maduro, fueron generados por inteligencia artificial.

Aunque en las redes sociales se compartieron numerosas grabaciones reales que muestran a decenas de venezolanos la captura de Maduro, se detectó que el ideólogo estadounidense Alex Jones, conocido por sus teorías conspirativas, estaba publicando videos en los que afirmaba que miles de protestantes inundaban las calles de Caracas.

“‘Millones de venezolanos salieron a las calles de Caracas y otras grandes ciudades para celebrar la caída del dictador comunista Nicolás Maduro’, agregó Jones, en el video que tiene casi tres millones de vistas en Facebook. Sin embargo, el video no es actual: una búsqueda inversa muestra que las imágenes fueron grabadas en mayo del 2024.

Video: millions of Venezuelans flooded the streets of Caracas and other major cities in celebration of the ouster of Communist dictator Nicholas Maduro.



Now we need to see the same type of energy here on the HomeFront!



The domestic political equivalent of this incredibly… https://t.co/PpULh0Vf8k pic.twitter.com/X33LSXgFtZ — Alex Jones (@RealAlexJones) January 3, 2026

Manifestaciones pasadas

“No se ven ni protestas ni celebraciones porque la gente tiene miedo. La gente tiene la sensación de que el chavismo sigue presente en Venezuela”, indicó la historiadora venezolana Noris Sotu, desde Caracas, y prosiguió aclarando que muchos no esperaban que algunos de los principales líderes del régimen de Maduro seguirían en el poder.

Asimismo, Sotu explicó que los videos que se están compartiendo actualmente en las redes sociales documentan manifestaciones pasadas y no tienen nada que ver con la situación actual, que es tensa e incierta. “No hay millones de venezolanos apiñados en las calles de Caracas celebrando el arresto de Nicolás Maduro”, agregó la venezolana.

Lea más: ¿Cuántos muertos dejó el ataque a Venezuela? Cuba revela la identidad de sus agentes fallecidos

Por otra parte, existen videos que han sido generados por inteligencia artificial, por lo que es importante estar atentos a las inconsistencias de las grabaciones en las que se observa a venezolanos presuntamente llorando, gritando o abrazándose, debido a que la IA suele deformar los cuerpos de los humanos al intentar representar emociones.

Otros errores llamativos se pueden observar en el fondo de dichos videos: algunos objetos desaparecen repentinamente o los rostros de las personas parecen cambiar en el transcurso de la grabación. Desafortunadamente, algunas de estas publicaciones han alcanzado casi 12 millones de visualizaciones en diversas redes sociales, como TikTok.

¿Manifestaciones a favor de Maduro?

Desde el pasado domingo 4 de enero, en la plataforma de X se han publicado diversos videos que supuestamente muestran a manifestantes apoyando al mandatario venezolano Nicolás Maduro: “En la ciudad de Caracas. Grandes multitudes apoyan al presidente de Venezuela”, aseguró un internauta, antes de eliminar su publicación.

No obstante, los videos no son actuales, ya que fueron grabados durante el Día de la Juventud en Caracas, en febrero del 2025, y no están relacionados con los hechos recientes. Verificadores de contenido han comparado esas imágenes con fotografías de la marcha juvenil y han demostrado que la multitud corresponde a esa movilización.