Petro tuvo “temor” de una acción militar de EE. UU. en Colombia, según The New York Times

Un reciente artículo de The New York Times afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo "temor" esta semana de que ocurriera una acción militar de EE. UU. similar a la realizada en Venezuela, que provocó la captura de Nicolás Maduro.

Tanto Petro como Trump han estado en el ojo público no solo por sus constantes ataques verbales, sino porque el pasado 7 de enero sostuvieron su primera llamada telefónica.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, Trump acusó a Petro de ser "un enfermo que fabrica cocaína", además de decir que le parecía "bien" la idea de efectuar acciones militares en Colombia.

"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump", dijo Petro a The New York Times.

El mandatario colombiano agregó que tuvo bastante temor de que EE. UU. buscara algún tipo de justificación para efectuar un operativo militar en Colombia, como vincularlo con Maduro.

El medio señala que, horas después de que Petro diera su entrevista, mientras viajaba de Cartagena a Bogotá, recibió la noticia de que Donald Trump quería hablar con él.

La llamada del pasado miércoles ocurrió justo cuando Petro llegó al Palacio Presidencial. Luego de ello, el mandatario estadounidense publicó en su red Truth Social que hablar con Petro fue "todo un honor".

Donald J. Trump Truth Social Post 06:53 PM EST 01.07.26



It was a Great Honor to speak with the President of Colombia, Gustavo Petro, who called to explain the situation of drugs and other disagreements that we have had. I appreciated his call and tone, and look forward to… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2026

The New York Times cita a un asesor de Petro, quien afirmó que el presidente salió "visiblemente mejor" luego de la llamada, además de decir que iría a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca.

