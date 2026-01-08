Los nuevos detalles que reveló el gobierno de Colombia de la llamada entre Trump y Petro

Este 8 de enero, el gobierno de Colombia brindó más detalles sobre los acuerdos alcanzados entre el mandatario Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el pasado miércoles sostuvieran su primera llamada telefónica.

La comunicación se llevó a cabo tras varias escaladas verbales entre ambos mandatarios, luego del operativo del 3 de enero que concluyó con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno de Petro afirmó este jueves que ambos presidentes habrían acordado “acciones conjuntas” para combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además, las autoridades señalaron que Petro aceptó la invitación de Trump para reunirse en la Casa Blanca, aunque no se precisó una fecha.

Por su parte, el vicecanciller Mauricio Jaramillo dijo que, a pesar de que la conversación entre Trump y Petro generó “alivio y tranquilidad”, aún no existe un “ambiente de triunfalismo”.

Asimismo, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró que Petro solicitó apoyo de Trump para “golpear duro al ELN”, al afirmar que los guerrilleros “siempre terminaban en Venezuela”.

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Jaramillo agregó que, previo a la visita de Petro a la Casa Blanca, se espera que ambos presidentes aborden cuestiones “espinosas y difíciles”, pero dentro de un marco democrático.

“El principal desafío es mantener un buen diálogo”, dijo Jaramillo, y añadió que, para que eso suceda, es importante que haya, según sus palabras, un “borrón y cuenta nueva”.

Petro había convocado el pasado miércoles 7 de enero marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un cabecilla del narcotráfico y dijo que vería con buenos ojos una incursión militar en suelo colombiano, similar a la realizada en Venezuela.

Lea también: Por qué Petro afirma que podría “volver a tomar las armas” tras señalar amenazas de EE. UU. en su contra