Qué dice Petro de la captura de Maduro y por qué asegura no estar preocupado por Estados Unidos

Internacional

Trump habló de Petro luego de la detención de Maduro y dijo que "tiene que cuidarse".

|

Fotos de archivo que muestran a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Andrea Ariza y Brendan Smialowski / AFP)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado 3 de enero que no está preocupado por lo que Nicolás Maduro pueda contar de él a las autoridades de Estados Unidos tras haber sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en los ataques de Washington a Caracas y otras ciudades de ese país.

“No estoy preocupado para nada”, escribió Petro en X, donde respondió un mensaje del periodista Hassan Nassar, que manifestó que el mandatario colombiano “debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles” en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como “brillante”.

Esta acción llega en un contexto en el que Petro ha protagonizado en los últimos meses críticas cruzadas con Trump por la agresiva campaña antidrogas de Washington en torno al Caribe.

Nicolás Maduro durante un discurso en Caracas, en el que insultó a Nayib Bukele (izquierda), y tras su captura por fuerzas de EE. UU., engrilletado y con gafas oscuras (derecha). Bukele compartió ambas imágenes en una publicación que no incluyó palabras, solo la bandera de Venezuela. (Foto Prensa Libre: Tomadas de @nayibbukele)

Bukele celebra en silencio la captura de Maduro mientras se evidencian las divisiones en América

Además, luego de la detención de Maduro, Trump dijo que su homólogo de Colombia debería “cuidarse el trasero” tras la operación militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

“Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, dijo Trump en una conferencia de prensa al referirse al mandatario izquierdista, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses.

El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno estaba ejerciendo contra Maduro.

Igualmente, la Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que incluyó en la llamada Lista Clinton, tras acusarlo de ser un “líder del narcotráfico”.

Al respecto, el mandatario colombiano insistió hoy en que no tiene nada qué esconder y que, por el contrario, se dedicó “a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados”.

“Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz”, concluyó el presidente.

En ese sentido, el exsenador Gustavo Bolívar, quien es uno de los principales aliados de Petro, recordó que hay diferencias con Maduro pues, para comenzar, el mandatario colombiano “fue elegido democráticamente, sin fraude”.

“Petro está garantizando elecciones este año (…) La derecha hace campaña sin mordaza y la prensa es libre. En Colombia hay democracia. Hay separación de poderes, cortes independientes, un Congreso independiente”, agregó Bolívar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo no sentir preocupación por lo que Nicolás Maduro pueda decir sobre él ante Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: @petrogustavo/ X)

