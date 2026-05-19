32 cuerpos envueltos y abandonados: la violencia deja escenas de terror en Guatemala

Al menos 32 cadáveres envueltos en sábanas, nylon, costales o abandonados en toneles han sido localizados en distintos puntos del país durante el 2026, una modalidad criminal que mantiene en alerta a las autoridades y que incrementa el temor entre vecinos de las comunidades donde ocurren los hallazgos.

Cada vez que aparece un cuerpo en esas condiciones, crece la alarma vecinal, debido al nivel de violencia con que son abandonadas las víctimas y a la frecuencia con la que estos casos comienzan a repetirse en áreas urbanas y rurales, según lo manifiestan en redes sociales.

El caso más reciente ocurrió el 18 de mayo, cuando socorristas localizaron el cadáver de un hombre envuelto en sábanas dentro de una cuneta, en la Vuelta del Gavilán, zona 1 de Mixco, en la ruta hacia Ciudad Satélite.

Registros de los Bomberos Voluntarios detallan que entre enero y mayo fueron localizados 12 cadáveres en 10 hechos distintos, incluidos casos en los que fueron abandonadas dos víctimas en un mismo lugar.

A estas cifras se suman 13 cuerpos reportados por los Bomberos Municipales Departamentales, principalmente en sectores de El Fiscal, Palencia; Bárcena, Villa Nueva; y la ruta entre San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.

Otro de los puntos donde las autoridades han reforzado las pesquisas es la aldea El Rosario, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde recientemente fueron hallados cadáveres.

Por aparte, los Bomberos Municipales informaron sobre siete cuerpos localizados entre enero y abril en Mixco y en la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, todos envueltos.

Líneas de investigación

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que las investigaciones apuntan principalmente a dos móviles: rivalidad entre pandillas y disputas por territorios para el narcomenudeo.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que el Departamento de Delitos contra la Vida, de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), trabaja en coordinación con el Ministerio Público (MP) para identificar a los responsables.

Aguilar añadió que, según las pesquisas preliminares, varias de las víctimas tenían antecedentes penales, ingresos a centros carcelarios o vínculos con estructuras criminales.

“Se ha logrado determinar que algunas de las personas fallecidas tienen ingresos a los centros carcelarios, antecedentes y relación con estructuras criminales. Se lamenta este tipo de hechos porque son vidas humanas, pero las investigaciones apuntan a pugnas entre pandillas”, afirmó Aguilar.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.