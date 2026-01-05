Por qué Petro afirma que podría “volver a tomar las armas” tras señalar amenazas de EE. UU. en su contra

Este lunes 5 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que iba a “volver a tomar las armas”, luego de asegurar que ha recibido numerosas “amenazas ilegítimas” por parte del presidente Donald Trump.

Las declaraciones se dan tras una situación tensa entre EE. UU. y Venezuela, luego de que el pasado 3 de enero las autoridades estadounidenses detuvieran al mandatario Nicolás Maduro.

Posterior a la captura de Maduro, el 4 de enero, Trump dijo a algunos periodistas que, de la misma forma que en Venezuela, Colombia está “muy enferma” y acusó a Petro de estar vinculado al tráfico de drogas.

“Colombia también está muy enferma porque está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU., y es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”, afirmó Trump a los medios.

Además, al ser cuestionado sobre si había una posibilidad de hacer un operativo en Colombia similar al ocurrido en Venezuela, el mandatario estadounidense respondió: “A mí me suena bien eso”.

Señor @elonmusk eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido.



He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no.



Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos… https://t.co/dYuuSXBAK0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Ante estas declaraciones, Petro expresó en la red social X que, ante lo que considera “amenazas” de EE. UU., iba a “volver a tomar las armas si era necesario”, además de hacer alusión a la época en la que formó parte de la guerrilla del M-19.

“Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió Petro en redes sociales.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

El mandatario colombiano también negó las acusaciones de Trump, que supuestamente lo vinculan al narcotráfico.

“No soy ilegítimo ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar, que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, señaló Petro.

También aseguró que “confía en el pueblo colombiano para defenderlo”, ante una eventual intervención de EE. UU.

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo, y sí al invasor”, indicó.

Lea también: ¿Lo amenazó? Trump dice que Gustavo Petro tiene que “cuidarse” tras la captura de Maduro