Qué se sabe de la reunión que Trump tendrá con Petro tras tener una llamada telefónica

Este 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostendrá una reunión con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, luego de momentos tensos entre ambos, tras la captura de Nicolás Maduro.

Además, fuentes del Gobierno de Colombia confirmaron, antes del anuncio de la reunión, una llamada telefónica entre Gustavo Petro y Trump.

El mandatario estadounidense indicó que la reunión se llevará a cabo "próximamente", sin dar detalles de una fecha en concreto. Trump sólo indicó que recibirá a Petro en la Casa Blanca.

La conversación se habría realizado después de una serie de críticas que ambos mandatarios se habían dirigido, tras el operativo del 3 de enero, en el que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano.

La Cancillería colombiana confirmó la realización de la llamada, luego de que Trump acusara a Petro de estar vinculado con el narcotráfico y de lanzar varias amenazas sobre una posible acción militar contra Colombia.

En concreto, Trump acusa a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y afirmó que le parecería “bien” efectuar una incursión militar similar a la ejecutada en Venezuela.

#ÚLTIMAHORA | Trump anuncia que se reunirá con Petro próximamente tras una llamada telefónica. pic.twitter.com/I9JK3Vyi4U — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 8, 2026

Sin embargo, la Cancillería de Colombia no reveló más detalles del contenido de la llamada, y sólo afirmó que duró aproximadamente 40 minutos.

Lea también: Por qué Petro afirma que podría “volver a tomar las armas” tras señalar amenazas de EE. UU. en su contra