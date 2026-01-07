“Estaba acosando a los agentes”: Kristi Noem respalda a ICE tras muerte de mujer en operativo

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, respaldó al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que mató a una mujer de 37 años durante un operativo migratorio en Minneapolis, al asegurar que esta actuó de forma “hostil” al volante y “acosaba” a los agentes que intentaban detenerla. Según las autoridades, el operativo formaba parte de un despliegue federal de control migratorio en esa ciudad.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, agregó que la mujer habría intentado atropellar a los agentes. La funcionaria la calificó como “una alborotadora violenta” y afirmó que su comportamiento representó un “acto de terrorismo interno”.

Tiroteo y hospitalización del agente

El agente del ICE que disparó fue trasladado a un hospital local, donde fue atendido y dado de alta horas después. Noem indicó que el mismo oficial estuvo involucrado en otro incidente en junio del 2025, cuando fue arrollado por un vehículo durante otra operación migratoria.

Protestas e impacto social

El tiroteo ocurrió a menos de una milla del sitio donde George Floyd fue asesinado por la policía en el 2020, un hecho que provocó protestas masivas contra la violencia policial en Estados Unidos. La secretaria Noem aludió a esa historia al decir: “Esta ciudad ya ha ardido antes” y responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a las autoridades locales por no actuar con celeridad ante la tensión social.

En respuesta al hecho, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad”. Exigió el retiro inmediato de ICE y expresó su respaldo a las comunidades inmigrantes y refugiadas.

Trump apoya uso de fuerza letal

El presidente Donald Trump apoyó la versión oficial y sostuvo que la mujer se resistió al operativo. Además, responsabilizó a la “izquierda radical” por lo ocurrido, en una declaración emitida la tarde del miércoles.

Desde el DHS se reiteró que el uso de fuerza letal por parte de los agentes está permitido en casos donde su seguridad se vea amenazada.

