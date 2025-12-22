“Tiene que irse”: Kristi Noem acusa a Nicolás Maduro de financiar narcotráfico con dinero del petróleo

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este 22 de diciembre que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , “tiene que irse”.

Noem expresó esta postura en una entrevista con la cadena Fox News, mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas, mediante la confiscación de petroleros que transportan crudo venezolano en el mar Caribe.

“No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje al mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo”, declaró.

La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro “utiliza los dólares” del negocio petrolero para “propagar” drogas que “están matando a la próxima generación de estadounidenses”.

“AsÍ que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas”, subrayó.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro “tiene los días contados”, el objetivo oficial de la estrategia estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses.

🚨 “Nicolás Maduro tiene que irse”: la secretaria de Seguridad Nacional de #EEUU, Kristi Noem, afirmó que la operación contra la “flota sombra venezolana” está dirigida por la Guardia Nacional y respaldada por el “Departamento de Guerra”.



Noem aseveró que buscan interrumpir… pic.twitter.com/ofV9XAmPHz — VPItv (@VPITV) December 22, 2025

Estados Unidos afirmó el 21 de diciembre que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por su Gobierno.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado cartel de los Soles, acusación que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.