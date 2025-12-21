Aumentan las tensiones: EE. UU. intercepta un tercer buque petrolero muy cerca de Venezuela

Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre, diversos medios estadounidenses reportaron que la Guardia Costera interceptó un tercer petrolero en el Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela, horas después de la incautación de uno con bandera panameña que traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

La cadena de noticias estadounidense CNN contactó a un funcionario del Gobierno de los Estados Unidos, quien prefirió mantener el anonimato y confirmó que, actualmente, el estado del buque petrolero es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano o si este era uno de los sancionados por la Casa Blanca.

Asimismo, CNN informó que la Guardia Costera de los Estados Unidos y el Pentágono —la sede del Departamento de Defensa del país— evitaron responder todas las preguntas sobre la operación y pidieron a los medios esperar información desde la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

Por ende, este es el segundo tanquero interceptado en las últimas horas bajo órdenes del presidente Donald Trump y el tercero desde que aumentaron los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el flujo de crudo hacia la nación sudamericana, como parte de la creciente presión sobre el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Flota fantasma venezolana

El pasado sábado 20 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña que, según la Casa Blanca, se trataba de un buque con “bandera falsa”, parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.

Asimismo, la portavoz adjunta de la Administración del presidente Donald Trump, Anna Kelly, insistió en que el navío “transportaba petróleo de una empresa sancionada por Estados Unidos”, ante los reportes de diversos medios estadounidenses que indican que el tanquero confiscado no forma parte de la lista negra del mandatario republicano.

Sin embargo, todo comenzó el pasado miércoles 10 de diciembre, cuando el Gobierno de Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba, por lo que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró públicamente que las acciones estadounidenses podrían llegar a considerarse como piratería.

Unos días después, el presidente estadounidense ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país sudamericano a buques petroleros sancionados por el Gobierno de EE. UU, como parte de la presión que ejerce la Administración del republicano contra Maduro, a quien Trump acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Despliegue militar en Venezuela

Desde finales de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el mar Caribe como parte de una nueva campaña antidrogas, en la que ha destruido más de 30 supuestas narcolanchas vinculadas al terrorismo y ha matado a más de un centenar de sus tripulantes, principalmente ciudadanos de Venezuela.

Dadas las circunstancias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la incautación de estos barcos petroleros como un “robo y secuestro” por parte de Estados Unidos, al asegurar que estos “buques privados” transportaban crudo venezolano hacia China, ya que ambos países atraviesan una etapa de fortalecimiento estratégico.