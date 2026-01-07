Internacional
Los detalles de la mujer que murió en Mineápolis, Minnesota, tras recibir varios disparos de un agente del ICE
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre una mujer que falleció luego de recibir disparos por un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota.
Cinta policial en el suelo en el lugar donde se produjo un presunto tiroteo por parte de un agente del ICE durante una operación policial federal el 7 de enero de 2026 en Mineápolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 7 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que una mujer murió en Minnesota luego de recibir múltiples disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, indicó que el hecho ocurrió durante un operativo en Mineápolis, donde se reportó la captura de al menos mil migrantes provenientes de Ecuador, México y El Salvador.
McLaughlin explicó que la mujer, a quien calificó como “una alborotadora violenta”, habría intentado atropellar a los agentes migratorios con un vehículo. La funcionaria describió el hecho como un “acto de terrorismo interno”.
Según McLaughlin, fue por ese motivo que un agente del ICE le disparó en repetidas ocasiones en un intento de defenderse.
“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, escribió la funcionaria en redes sociales.
Residentes de Minnesota protestaron este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria denunció que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1 mil 300% en ataques en su contra y de 8 mil% en amenazas de muerte.
El incidente recuerda uno similar ocurrido en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE mataron a un mexicano de 38 años tras alegar que “intentó conducir su vehículo” contra ellos. En octubre, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de agentes migratorios.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad”.
“Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”, escribió el demócrata en X.
Lea también: Migrantes guatemaltecos retornados desde Estados Unidos: ICE e IGM registran menos deportaciones en 2025