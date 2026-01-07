Los detalles de la mujer que murió en Mineápolis, Minnesota, tras recibir varios disparos de un agente del ICE

Internacional

Los detalles de la mujer que murió en Mineápolis, Minnesota, tras recibir varios disparos de un agente del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre una mujer que falleció luego de recibir disparos por un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota.

y

|

time-clock

Agentes federales llegan a Minneapolis para llevar a cabo operaciones de control migratorio.

Cinta policial en el suelo en el lugar donde se produjo un presunto tiroteo por parte de un agente del ICE durante una operación policial federal el 7 de enero de 2026 en Mineápolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 7 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que una mujer murió en Minnesota luego de recibir múltiples disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, indicó que el hecho ocurrió durante un operativo en Mineápolis, donde se reportó la captura de al menos mil migrantes provenientes de Ecuador, México y El Salvador.

McLaughlin explicó que la mujer, a quien calificó como “una alborotadora violenta”, habría intentado atropellar a los agentes migratorios con un vehículo. La funcionaria describió el hecho como un “acto de terrorismo interno”.

Según McLaughlin, fue por ese motivo que un agente del ICE le disparó en repetidas ocasiones en un intento de defenderse.

LECTURAS RELACIONADAS

Se incendió con espeso humo negro y cielo pálido nublado. Derrame de metal con llamas y humo oscuro.

Hondureño que provocó incendio en Florida para ser deportado podría ser condenado a cadena perpetua

chevron-right
Pareja guatemalteca ICE

El drama de una pareja guatemalteca detenida por ICE: Ella fue deportada y su esposo falleció

chevron-right

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, escribió la funcionaria en redes sociales.

Residentes de Minnesota protestaron este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria denunció que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1 mil 300% en ataques en su contra y de 8 mil% en amenazas de muerte.

El incidente recuerda uno similar ocurrido en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE mataron a un mexicano de 38 años tras alegar que “intentó conducir su vehículo” contra ellos. En octubre, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de agentes migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad”.

“Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”, escribió el demócrata en X.

Lea también: Migrantes guatemaltecos retornados desde Estados Unidos: ICE e IGM registran menos deportaciones en 2025

Video del incidente

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Crisis migratoria  ICE Mineápolis Minnesota Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS