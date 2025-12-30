Hondureño que provocó incendio en Florida para ser deportado podría ser condenado a cadena perpetua

Un hondureño de 27 años enfrenta cargos criminales graves tras incendiar intencionalmente un cobertizo en el condado de Polk, Florida, con el propósito de ser arrestado y deportado a su país de origen, según confirmaron las autoridades locales.

El implicado fue identificado como Seledén Vásquez García, quien, de acuerdo con el sheriff del condado, Paul Grady Judd, confesó haber provocado el incendio porque deseaba regresar a Honduras y creyó que ser detenido aceleraría su deportación.

“El individuo está en este país de manera ilegal y decidió que quería volver a su país. Pensó que si incendiaba el cobertizo lo enviarían de regreso”, explicó Judd en declaraciones recogidas por Noticias Univision.

Según el informe policial, Vásquez García había estado viviendo sin autorización durante aproximadamente tres semanas en el cobertizo. El día del incidente, después de preparar alimentos, decidió prender fuego a la estructura.

Agentes que patrullaban la zona detectaron el humo y alertaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos. La rápida respuesta evitó que las llamas se propagaran a otras construcciones. No se reportaron personas heridas, ya que la vivienda estaba deshabitada al momento del siniestro.

Cuando los agentes localizaron a Vásquez García cerca del lugar, según informó el medio Tampa Free Press, el sospechoso confesó sin vacilar: “Quiero regresar a Honduras, así que incendié el cobertizo de estas personas”.

Consecuencias legales del caso

Lejos de lograr su objetivo de ser deportado rápidamente, la acción de Vásquez García le acarreó serias complicaciones legales. Las autoridades le imputaron cargos por incendio provocado, vandalismo y allanamiento de morada.

El sheriff Judd señaló que, debido a que el acusado se encuentra en el país sin estatus migratorio legal, el cargo de incendio provocado se reclasifica como un delito grave con posible cadena perpetua, bajo las leyes del estado de Florida.

“Ahora los contribuyentes del condado de Polk y del estado de Florida tienen que mantener a este individuo en la cárcel... durante quién sabe cuántos años antes de que pueda regresar a Honduras”, expresó Judd.

El caso ya está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), según confirmó Telemundo.

El sheriff del condado de Polk enfatizó que cometer delitos no acelera ningún proceso migratorio y recordó que existen mecanismos legales para quienes desean regresar a su país de origen.

“Hubiera sido muy fácil para él simplemente detener a un oficial y decir ‘Oye, quiero ir a Honduras’. Lo habríamos conectado con ICE y habría estado de regreso en Honduras para Navidad”, señaló Judd en la conferencia de prensa.

Las autoridades federales, incluido ICE, cuentan con programas que permiten la salida voluntaria del territorio estadounidense. Recientemente, estos programas contemplaron incentivos económicos que aumentaron de mil a tres mil dólares para quienes opten por la repatriación voluntaria dentro de plazos establecidos.

Sin embargo, estas ayudas no aplican para personas que enfrentan cargos criminales graves, como es el caso de Vásquez García.

La abogada de inmigración Oxalis García explicó a Telemundo que existen alternativas para buscar una deportación sin cometer delitos: “Siempre es aconsejable buscar la orientación de un abogado de inmigración o, en la alternativa, comunicarse directamente con USCIS para entonces voluntariamente deportarse o simplemente comprar un pasaje aéreo y volverse a su país”.

De acuerdo con documentos de la corte del condado, Vásquez García renunció al defensor público en su primera comparecencia. Tiene programada otra cita en la corte para el 13 de enero de 2026.