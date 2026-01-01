El drama de una pareja guatemalteca detenida por ICE: Ella fue deportada y su esposo falleció

En el municipio de Santa Eulalia, en el departamento de Huehuetenango, la guatemalteca Lucía Pedro Juan recibió consuelo de sus familiares que aún se encuentran en el territorio de los Estados Unidos, debido a que el cadáver de su esposo, Gaspar Cristóbal, ya se encontraba en Guatemala para ser enterrado en la tierra que lo vio nacer.

"Gracias, muchas gracias a todos", decía Lucía mientras hablaba por teléfono con la familia y los amigos que dejó en Estados Unidos, mientras las lágrimas recorrían su rostro y el dolor comenzaba a apoderarse de su cuerpo estremecido, ya que los recuerdos de su marido serán los únicos que la acompañarán desde que Gaspar falleció.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense de televisión Univisión, el cuerpo de Cristóbal llegó a Santa Eulalia en una caja fúnebre, por lo que la comunidad de este municipio lo recibió con gran consternación, ya que el guatemalteco presuntamente se encontraba bien de salud pocos días antes de su muerte, previa a su captura.

Gaspar Cristóbal fue detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Miami, Florida, mientras se encontraba con su esposa, Lucía, por lo que ambos fueron enviados a un centro migratorio junto a decenas de inmigrantes en una situación irregular.

El drama de la pareja guatemalteca

"Por ser indocumentados, tuvimos que estar en la cárcel. Violamos la ley de los Estados Unidos", agregó Lucía, quien compartió con Univisión que, luego de unos días encarcelada, fue separada de su esposo y trasladada a otro centro migratorio ubicado en el estado de Texas, a más de 2 mil 195 kilómetros de distancia de Gaspar Cristóbal.

"Nos decían que teníamos que dormir en el piso. Parecíamos animales", añadió la guatemalteca, quien mencionó que, tras varios días en la base militar de El Paso, Texas, fue deportada de regreso a su país junto a otros 38 connacionales, quienes tenían amarrados los pies, las manos y la cintura, por decisión de las autoridades de EE. UU.

Lea más: ¿EE. UU. destruyó una instalación del narcotráfico en Venezuela? Las revelaciones de Donald Trump

"Todos llorábamos. Hombres y mujeres. Teníamos mucha hambre", relató Lucía, antes de explicar que, mientras ella se encontraba en el vuelo de regreso a Guatemala, su esposo, de 48 años, estaba siendo trasladado a un hospital local, donde terminaría muriendo bajo custodia federal, presuntamente por una insuficiencia hepática y renal.

"El 3 de diciembre, cuando yo ya me encontraba en Huehuetenango, me avisaron que Gaspar había muerto. A mi parecer, fueron los agentes migratorios quienes le hicieron daño a mi esposo", agregó la guatemalteca, quien no confía en el comunicado de ICE, en el que se indica que Cristóbal había sufrido problemas desde su detención.

El apoyo de la familia

"Las autoridades de EE. UU. ya no quisieron hacerse responsables del cuerpo de mi esposo. Mis hijas, que viven en Arizona, fueron las encargadas de enviar el cadáver a Huehuetenango", concluyó Lucía, quien espera que su marido descanse en paz y que su espíritu pueda cuidarla a ella y a sus descendientes de todos los males actuales.