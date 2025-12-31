Restituyen el TPS a más de 60 mil migrantes tras fallo judicial contra decisión de Donald Trump

Restituyen el TPS a más de 60 mil migrantes tras fallo judicial contra decisión de Donald Trump

Una jueza federal en EE. UU. declaró ilegal la anulación del TPS para más de 60 mil migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, decisión tomada durante el gobierno de Donald Trump.

ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU INMIGRACIÓN USA3742. WASHINGTON (DC, EEUU), 08/07/2025.- Fotografía de archivo del 24 de octubre de 2017 que muestra una persona sosteniendo una pancarta del Estatus de Protección Temporal (TPS), durante una manifestación a favor de las familias centroamericanas en frente de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). El Gobierno del presidente Donald Trump ha continuado su cruzada contra el Estatus de Protección Temporal (TPS), iniciada en su primer mandato, aunque por el momento ha dejado en pie el amparo para El Salvador, un país que ha sido aliado de la Casa Blanca en su política de deportaciones masivas, sin que esto sea una garantía. EFE/Lenin Nolly /ARCHIVO

Migrantes hondureños protestan frente a una corte federal en EE. UU. tras el anuncio de la cancelación del TPS. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal este miércoles 31 de diciembre la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que el gobierno de Donald Trump ordenó para más de 60 mil migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.

La jueza Trina Thompson, del estado de California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, revocó ese beneficio migratorio de manera "predestinada" y sin cumplir con el procedimiento establecido por la ley.

Thompson, quien restituyó el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar el caso y explicó que Noem incumplió la práctica habitual del DHS al reducir a 60 días el período de transición tras la cancelación del beneficio.

La jueza concluyó “que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio del 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio del 2025 fueron ilegales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, en inglés)” y anuló la orden firmada por Noem, según el fallo judicial.

Los migrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS, al considerar que la decisión obedecía a motivos de “animosidad racial”.

Varias organizaciones que representan a los beneficiarios del TPS celebraron el fallo, aunque lamentaron que la eliminación del beneficio haya perjudicado a muchas personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.

“La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para miles” de migrantes y “los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”, indicó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en un comunicado.

El TPS es un beneficio migratorio que el DHS puede otorgar a ciudadanos de países que enfrentan situaciones de emergencia —como desastres naturales o conflictos armados— que impiden su retorno seguro.

