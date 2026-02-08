Guatemala pondrá fin de forma progresiva al convenio de brigadas médicas cubanas, confirma la Cancillería

En redes sociales circula una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en la que se informa que Guatemala dejará de renovar de forma progresiva el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud con Cuba, específicamente en lo relativo a los brigadistas médicos a partir de enero de 2026.

El Minex confirmó a Prensa Libre la autenticidad del documento y detalló que la comunicación fue remitida a la Embajada de la República de Cuba acreditada en Guatemala mediante los canales diplomáticos oficiales, en cumplimiento de sus funciones de coordinación entre gobiernos.

De acuerdo con la nota diplomática, la no renovación se aplicará de manera gradual, conforme los contratos de los brigadistas vayan concluyendo.

Hasta el momento las autoridades de Salud no han brindado las razones del porqué el cese del acuerdo. No obstante, la Cancillería aclaró que los plazos específicos y el manejo operativo del proceso corresponden al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Carta con fecha 6 de enero de 2026 en donde el Minex informa al MSPAS que ya no se renovará más el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud con Cuba

MSPAS definirá fechas de salida de médicos cubanos en Guatemala

Aunque el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud fue renovado en 2024 y tiene vigencia hasta 2027, el documento enviado por el Minex establece que será el MSPAS el encargado de definir los tiempos exactos de permanencia de los médicos cubanos.

“La información sobre las fechas específicas la debe proporcionar el Ministerio de Salud, que es la entidad que suscribió el convenio”, indicó la Cancillería.

Al cierre de esta nota, el MSPAS no había emitido una postura oficial.

Origen y alcance de la brigada médica cubana en Guatemala

La Brigada Médica Cubana llegó a Guatemala en 1998, tras la emergencia provocada por el huracán Mitch, con un primer contingente de 19 médicos especialistas como parte de la ayuda humanitaria. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2002, Guatemala y Cuba firmaron formalmente el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud.

En la actualidad, 420 profesionales cubanos colaboran con el sistema de salud pública guatemalteco, principalmente en zonas rurales y comunidades de difícil acceso.

Según datos oficiales, el 45% del personal está concentrado en los departamentos de Quiché, Petén y Alta Verapaz, con presencia en municipios como Ixcán, Nebaj, Uspantán, Poptún, Sayaxché y Fray Bartolomé de las Casas.

Especialidades y costos del convenio

Del total de brigadistas, 336 son médicos de especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, epidemiología, cirugía, anestesia y oftalmología.

Además, el contingente incluye 65 profesionales de enfermería y áreas técnicas, así como personal logístico y de coordinación.

Parte de los compromisos del Ministerio de Salud para los miembros de la Brigada Cubana en Guatemala, según el convenio firmado en el año 2002.

Cada brigadista recibe un estipendio mensual de Q7 mil; sin embargo, al sumar gastos de vivienda, servicios básicos, medicamentos y boletos aéreos, el costo total estimado asciende a Q10 mil por persona, de acuerdo con el MSPAS.

Un acuerdo bajo presión internacional

El convenio ha estado bajo duda sobre la continuidad en distintos momentos. En 2020, ya se discutía su posible finalización, aunque en ese entonces el Gobierno confirmó su continuidad.

Más recientemente, en julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visa para funcionarios centroamericanos que respalden las brigadas médicas cubanas, al considerar que estos programas implican trabajo forzado y benefician al régimen cubano.

En ese contexto, el MSPAS aseguró que no se ha retirado la visa al ministro Joaquín Barnoya y reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud público, bajo principios de “transparencia y rendición de cuentas”.

Renovación al acuerdo y reconocimiento reciente

El último acuerdo subsidiario en materia de salud pública fue suscrito el 14 de agosto de 2024, lo que mantiene vigente la cooperación mientras se define el alcance de las decisiones anunciadas para 2026.

En noviembre de 2025, autoridades del Ministerio de Salud agradecieron públicamente a la brigada cubana por 27 años de presencia en Guatemala, destacando su labor en 16 departamentos, 107 municipios y 16 hospitales nacionales, además de centros materno-infantiles y oftalmológicos.