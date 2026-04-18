Quiénes son los nueve aspirantes a fiscal general que lograron la calificación para ser elegibles y qué falta para la nómina final

La Comisión de Postulación concluyó la fase de calificación de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público tras una jornada que se extendió hasta la madrugada de este sábado, dejando definidos a los nueve candidatos que lograron avanzar en el proceso. La integración de la nómina final fue reprogramada para el lunes 20 de abril.

Aunque la fase de evaluación ya cerró, el proceso continúa, ya que solo nueve aspirantes superaron los 75 puntos establecidos como nota mínima, cuando se requerían al menos 12 perfiles para integrar la lista de seis candidatos. Ante este escenario, la comisión se ve obligada a replantear el criterio y ajustar la línea de corte para completar la nómina.

La postuladora tenía previsto concluir la selección de la nómina este viernes 17 de abril, sin embargo, los contratiempos registrados durante las evaluaciones provocaron cambios en el cronograma, fijando ahora la integración final para el lunes 20 de abril

La nómina definitiva será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la decisión final sobre el próximo titular del Ministerio Público, quien debe tomar posesión del cargo el próximo 16 de mayo del 2026.

Para la conformación de la lista final, cada aspirante deberá contar con al menos 10 votos de los 15 integrantes de la comisión de postulación.

Jornada prolongada

El proceso de evaluaciones estuvo marcado por sesiones prolongadas, revisión de expedientes y discusiones entre comisionados que incluso retrasaron la votación prevista, mientras se afinaban los criterios de evaluación para cerrar el listado definitivo de aspirantes.

La votación prevista para el viernes se retrasó debido al debate generado en torno al expediente del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien obtuvo una calificación de 41.86 puntos.

La discusión se centró en inconsistencias en la acreditación de su ejercicio profesional, ya que inicialmente no figuraba con registro vigente como abogado ante la Corte Suprema de Justicia, lo que derivó en asignación de cero puntos en ese rubro, situación que posteriormente fue objeto de revisión al incorporarse documentación sobre su trayectoria como juez, lo que abrió el debate entre los comisionados y mantuvo la sesión abierta por varias horas.

En el desarrollo del proceso ha cobrado relevancia la actuación de un grupo considerado “dominante” dentro de la comisión, cuyas recientes decisiones influyeron en la evaluación de Villeda, cuya calificación baja lo dejó fuera de la contienda.

Este bloque está integrado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comisión, Claudia Paredes, y Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), junto con decanos de varias universidades, entre ellos representantes de la USAC, UFM, Universidad San Pablo, Universidad Rural, Universidad Panamericana, Universidad DaVinci, entre otras.

El otro bloque de la comisión lo conforman cinco integrantes, entre ellos la presidenta de la Junta Directiva del CANG, Patricia Gámez, junto a representantes de universidades como la Mesoamericana, del Istmo, Rafael Landívar y Mariano Gálvez, quienes han sostenido posiciones distintas en las votaciones del proceso.

Con este escenario, la Postuladora concluyó la fase de calificación y en total, nueve candidatos alcanzaron el puntaje requerido y avanzan a la siguiente etapa del proceso. Lea a continuación los perfiles de los aspirantes que continúan en la contienda

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Aspirantes elegibles:

Según el registro de las organizaciones Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible, esta es la información consolidada de los aspirantes con los punteos máximos:

1. Consuelo Porras (92.33)

Fiscal general desde el 2018 y reelecta en el 2022; busca un tercer mandato. Su gestión incluye investigaciones de alto impacto y ha sido cuestionada por actores nacionales e internacionales, además de sanciones de EE. UU. y la Unión Europea por señalamientos sobre su desempeño.

2. César Augusto Ávila Aparicio (92.13): exmagistrado y litigante con carrera desde el 1989. Según observadores, ha sido señalado por presuntos vínculos familiares con actores políticos, denuncias de nepotismo en su paso por sala de apelaciones y cuestionamientos por decisiones en casos sensibles.

3. Brenda Dery Muñoz Sánchez (90.86): exfiscal con más de 16 años en el MP, en áreas de crimen organizado y narcoactividad. Ha ocupado cargos en varias entidades del Estado; su perfil se centra en trayectoria técnica, más que en señalamientos públicos relevantes.

4. Julio César Rivera Clavería (88.93): aspirante recurrente y exfuncionario en seguridad. Fue vinculado por la CICIG a la denominada “Red Moreno”, estructura de contrabando, señalamientos que ha rechazado; también ha tenido participación política reciente como candidato presidencial.

5. Wálter Paulino Jiménez Texaj (86.73): magistrado suplente de la CC con más de tres décadas en el sistema judicial. Ha sido cuestionado por fallos recientes, un intento de retiro de antejuicio vinculado a un amparo polémico y señalamientos administrativos, además de la revocatoria de visa por EE. UU.

6. Gabriel Estuardo García Luna (86.21): carrera judicial desde el 1997, con roles como juez, magistrado y en la Junta de Disciplina Judicial. Su perfil se enfoca en funciones disciplinarias y administrativas, sin señalamientos públicos destacados en comparación con otros aspirantes.

7. Néctor Guilebaldo de León Ramírez (79.69): exmagistrado y fiscal general interino. Ha sido cuestionado por decisiones en casos de alto impacto, incluida la excarcelación de la magistrada Blanca Stalling y por una denuncia de prevaricato que no prosperó.

8. José Manuel Quinto Martínez (79.00): abogado litigante en casos penales relevantes, incluida la defensa de implicados en desapariciones y actuaciones en diligencias vinculadas a procesos de extradición, lo que lo ubica en casos de alta exposición mediática.

9. Henry Elías Wilson (76.85): magistrado con trayectoria en el MP y cortes. Ha sido señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, además de cuestionamientos por resoluciones que beneficiaron a funcionarios y por presuntas irregularidades en actuaciones judiciales.

Aspirantes no superan línea de corte

Con el avance suman 35 aspirantes evaluados sin 75 puntos requeridos.



Este es el orden de los evaluados por debajo de la línea de corte:

73.73 - Beyla Xiomara Estrada Barrientos 70.28 – Zoila Tatiana Morales Validzón 74.26 - Raúl Estuardo López Rodríguez 69.21 – Carlos Alberto García Alvarado 67.71 – Gladys Verónica Ponce Mejicanos 66.21 - Elíseo Rigoberto Francisco Quiñónez Villagrán 63.28 - Oscar Miguel Dávila Mejicanos 62.35 – Mynor Hernández 60.85 - Erick Osberto López Orozco 60.53 - Ricardo Aníbal Guzmán Loyo 60.06 - Julio Roberto Saavedra 59.92 - Ana Karina Méndez Vielman 54.40 - Tomás Ramírez López 54.07 – Brenner Israel López 53.53 – Walter Brenner Vásquez Gómez 53.50 – Shayne Ochaeta Argueta 51.66 - Nicolás Cuxil Guitz 51.21 - Esteban Emanuel Celada Flores 51.14 – Marco Antonio Cortés Sis 50.78 – Edgar Miguel Morales Santos 50.2 - Ronalth Iván Ochaeta Argueta 50 - Hugo Alfredo Bautista del Cid 45.6 – Walfred Orlando Rodríguez Tórtola 44.86 - Amílcar Enrique Colindres Hernández 43.6 – Juan Luis Polanco Santizo 41.86 - Marco Antonio Villeda 39.98 - Lisseth Gramajo Trampe 37.50 - Lissy Cristina Guerra Aguirre 34.80 - Miguel Estuardo Ávila Vásquez 33.64 – Sully Claudet Merlos Moya 32.80 - Sandra Elizabeth Acán 32.53 - César Isaac Payes Reyes 30.2 - Silvia Lucrecia Villalta Martínez 27.84 – Paolo Rubén Similox Valiente 27.83 - Wilber Gerardo Enríquez Jocol 26.46 - Carlos Humberto Rivera Carillo 25.92 – Maynor Eduardo González Méndez 19.2 - Mario René Espinoza Palacio 18.84 - Abdi Ariel Guerra Guzmán

Bajas notas

Los comisionados sostienen que la calificación respondió a la revisión detallada de cada expediente y a la falta de respaldo documental en varios casos.

Según Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia, organización que observa y analiza este proceso, muchos aspirantes obtuvieron bajas puntuaciones porque no acreditan adecuadamente su trayectoria académica, profesional o proyección humana.

"Hay aspirantes que no documentan suficientemente su trayectoria académica o profesional, y eso se refleja en la calificación", reflexionó.

También subrayó que sin pruebas documentales verificables —como constancias de docencia o experiencia laboral— no es posible asignar puntaje en los criterios establecidos. "Muchos obtienen cero en algunos rubros porque no presentan respaldo documental de su experiencia", afirmó.