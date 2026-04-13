Análisis: Los tres hitos en el tramo final de los procesos de elección de segundo grado

Al menos tres hechos relevantes marcan la semana que recién ha terminado y definirán la que apenas empieza. Hecho relevante 1: la notoria y relevante actitud de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que -a pocos días de inaugurar su período- han puesto límites a la prepotencia de los fiscales que aún siguen tratando de anular el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas, sólo en el caso de Semilla.

Es importante el cruce de notas, porque los magistrados han dejado claro que sus cargos entrañan dignidad que no debe ser minada por peticiones tajantes sin respaldo judicial.

Hecho relevante 2: lo del TSE ocurre cuando, además, estamos a un día de que se inicie un nuevo período en la Corte de Constitucionalidad (CC); lo cual será un hito si los magistrados titulares y suplentes logran tomar el cargo sin que haya acciones de último momento que impidan el cambio.

No olvidemos que aún hay en el Ministerio Público (MP) intenciones de anular la designación de magistrados por el Colegio de Abogados y afectar a la presidenta de este, Patricia Gámez, también con la intención de golpear el proceso de nominación de candidatos a fiscal general de la República. Además, todavía giran alrededor de la CC algunas acciones contra la ilegítima integración del Consejo Superior Universitario y la designación de magistrados.

Entonces, el cambio en la CC será un acontecimiento clave porque se espera que, en este nuevo período, los magistrados recuperen los espacios democráticos perdidos y que el control constitucional retorne a la ruta central que marca la Constitución: no ser un arma que reprime y anula derechos y libertades, en lugar de garantizarlas.

Este 14 de abril entraña, entonces, numerosas expectativas, con un primer tramo que será guiado por la jurista Gladys Annabella Morfín Mancilla. La CC, el TSE y el MP con una gestión diferente podrán frenar los desmanes, las injusticias y la falta de honestidad que han reinado por años, en gran medida por voluntad de diputados, jueces, magistrados, fiscales, grupos empresariales tradicionales, poderosos contratistas del Estado, financistas y operadores políticos y gremiales con las más oscuras y espurias intenciones.

Hecho relevante 3: el proceso de postulación de candidatos a fiscal general 2026-2030 está llegando a su fin. Ya se agotó la fase de entrevistas, que suele ser muy reveladora en lo que respecta a los gustos de quienes integran la comisión. Hay comisionados y aspirantes que se han apalabrado y esto resulta evidente cuando plantean preguntas complacientes. También hay algunos que buscan flancos controversiales o los crean, para lanzar preguntas para dejar mal parado al entrevistado.

El caso es que, diferente a otras ocasiones, en este proceso las entrevistas permitieron ver con más claridad, por ejemplo, una actitud complaciente hacia aspirantes como Julio Rivera Clavería, incluso con preguntas mal articuladas (hubo comisionados que se enredaron con cosas sencillas); hubo cierto desdén para algunos aspirantes y no faltaron las preguntas con las cuales lanzaron la duda sobre la independencia que tendrán aspirantes vinculados al gobierno (Marco Villeda y Julio Saavedra).

Ambos aspirantes aún no tienen suficiente fuerza de votos para estar en la nómina, ni siquiera hay certeza de si tendrán la calificación requerida para ser elegibles. Pero ambos fueron contundentes al poner sobre la mesa su trayectoria en materia ética, objetividad, independencia y lealtad al estado de Derecho.

Entonces, para el MP esta semana es la final y es clave. Al jueves 16 de abril tendrán que estar evaluados los 48 aspirantes que aún siguen en el proceso, habrá un listado con las calificaciones obtenidas, de las más altas a las más bajas.

El viernes 17 tendrá lugar la votación para integrar la nómina de seis candidatos y, antes de la votación, los comisionados deberán recordar el tema de las tachas para referirse a la honorabilidad de quienes alcancen a figurar en la votación final. Luego de eso, si no hay contratiempos, la decisión final quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo.