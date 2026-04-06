CC reafirma por segunda ocasión la integración de la Corte para el periodo 2026-2031

La Corte de Constitucionalidad (CC) acordó rechazar una apelación que buscaba repetir la designación de magistrados del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, según detalló una fuente constitucional.

La decisión se dio tras conocer una apelación identificada con el número 2912-2026, presentada a nombre de Marco Antonio de León Villaseca, electo integrante del CSU por los docentes de Arquitectura.

El profesional no formó parte de la sesión del CSU en la que se nombró magistrado, por lo que presentó en primer momento una apelación que fue remitida a una Sala de Apelaciones que decidió no otorgar el amparo provisional.

En respuesta la apelación llegó a la CC buscando que fuera esta instancia quien ordenara otorgar la protección del amparo, que pedía repetir el proceso en que se designó a Julia Rivera como magistrada titular y a José Aguirre Pumay como suplente.

La acción legal se conoció una semana antes de que las nuevas autoridades constitucionales tomen posesión del cargo, previsto para el próximo martes 14 de abril.

Los acuerdos

La apelación fue propuesta como parte de la agenda de la CC de este lunes 6 de abril, al regreso del descanso de la Semana Santa, pero el proyecto de resolución no hizo eco entre la mayoría de los magistrado.

Este pleno, según la fuente, se integró por los titulares Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez y el suplente Luis Rosales.

El proyecto de resolución estuvo a cargo del magistrado Pérez Aguilera, quien propuso al pleno otorgar la apelación, pero tres de los magistrados restantes votaron en contra obligando a que se tenga que redactar un nuevo documento para una próxima sesión.

Los magistrados que estuvieron en contra de otorgar la apelación son Vásquez, Molina Barreto y Rosales, según indicó la fuente, siendo la mayoría que se impuso para la decisión.

Tan solo Pérez Aguilera y Lemus habrían estado a favor de la apelación. El primero habría sido beneficiado con permanecer en funciones hasta que el caso fuera resuelto en sentencia, ya que es actualmente el magistrado titular designado por el CSU.

Mientras que Lemus, si se tuviera que repetir la elección volvería a ser considerada candidata en busca de una reelección, al igual que la fiscal general María Consuelo Porras.

El pasado 24 de marzo la CC emitió un acuerdo similar respaldando la juramentación de los magistrados designados por el CSU, ahora los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes de la futura Corte deberán de tomar posesión la próxima semana.