Postuladora termina de calificar aspirantes a fiscal general y busca integrar nómina de candidatos el 20 de abril

Luego de una intensa sesión de trabajo la postuladora del Ministerio Público (MP) terminó de calificar a los aspirantes, viéndose obligada a reprogramar la integración de la lista de seis candidatos a fiscal general para la próxima semana.

De los 48 aspirantes que llegaron a ser calificados con la tabla de gradación que mide la preparación académica, la experiencia profesional y la ética, solo nueve alcanzaron una nota superior a los 75 puntos.

Los comisionados acordaron esa nota como la mínima para que un aspirante fuera elegible para la nómina, toda vez se tuviera al menos a 12 profesionales con esa calificación.

Pero las puntuaciones bajas de los abogados que aspiran dirigir el MP hizo que la postuladora tenga que rebajar la línea de corte, para así tener al menos una docena de opciones para la lista de seis candidatos.

La postuladora había programado hacer la lista de los candidatos este viernes 17 de abril, pero los contratiempos que hubo en la calificación de aspirantes hizo que la comisión tuviera que a cambiar su cronograma.

Colocaron la fecha de integración de la nómina para el lunes 20 de abril, como originalmente había sido acordado por los comisionados en las primeras sesiones de trabajo.

La nómina y grupo dominante

La lista de los seis candidatos será entregada al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá nombrar al nuevo fiscal general para el periodo 2026-2030 que debe comenzar su mandato el próximo 17 de mayo.

Para que un aspirante se convierta en candidato y forme parte de la nómina final necesita tener, al menos, el voto a favor de 10 de los 15 profesionales que integran la comisión de postulación.

Hasta ahora se ha identificado un grupo como el “dominante”, según las últimas votaciones de la postuladora que concluyeron con aprobar una calificación baja al ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda, con lo que prácticamente dejaron fuera del proceso al candidato oficial.

Postuladora acepta nota de 41.86 de Marco Antonio Villeda siendo no elegible para la lista de candidatos a Fiscal General. El voto clave fue de Mario García, de URural. Los otros son de CSJ, Tribunal de Honor de Cang, URegional, Occidente, UFM, USan Pablo, USAC, UPANA y U DaVinci pic.twitter.com/VDdMeKD0mx — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 18, 2026

Este grupo dominante se encuentra integrado por Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidenta de la comisión; Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

A ellos les acompañan decanos de siete universidades: Luis Lepe; Universidad Regional; José González, Universidad de Occidente; Arturo Saravia, Universidad Francisco Marroquín (UFM); Luis Aragón, Universidad San Pablo; Henry Arriaga, USAC; Mario García, Universidad Rural; Enrique Sánchez Usera, Universidad Panamericana; y José Andrés Reyes, Universidad DaVinci.

El otro grupo mantiene cinco comisionados: Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang; Nery Anleu, Universidad Mesoamericana; Pablo Maldonado, Universidad del Istmo; Julio Cordón, Universidad Rafael Landívar (URL); y Luis Ruano, Universidad Mariano Gálvez (UMG).

Los elegibles