Sin Consuelo Porras en la nómina: ¿qué falta para elegir al nuevo Fiscal General?

La Comisión de Postulación para Fiscal General cerró la fase más determinante del proceso al votar y conformar la nómina final de seis candidatos, que ya fue remitida al presidente Bernardo Arévalo.

Con esta decisión, el mecanismo entra en su tramo final y más sensible, en el que el Ejecutivo deberá designar al próximo jefe del Ministerio Público antes del 17 de mayo, fecha en la que concluye el periodo vigente.

El resultado de la votación dejó uno de los hechos más relevantes y con mayor impacto político: la exclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no logró integrar la lista final pese a haber participado como aspirante.

Su salida ocurre en un contexto de tensión sostenida con el Gobierno de Arévalo, marcado por decisiones del Ministerio Público que generaron choques con el Ejecutivo y por cuestionamientos de distintos sectores sociales, académicos y de la comunidad internacional sobre su gestión.

La exclusión también rompe con la posibilidad de continuidad inmediata en el cargo y abre un escenario de relevo en la conducción del ente investigador.

La nómina final quedó integrada por seis profesionales:

Beyla Adaly Estrada Barrientos Gabriel Estuardo García Luna Julio Rivera Clavería César Augusto Ávila Aparicio Zoila Tatiana Morales Valdizón Néctor Guilebaldo de León Ramírez

Los seis perfiles provienen de trayectorias diversas dentro del sistema de justicia, incluyendo experiencia en el Ministerio Público, el litigio privado, la academia y la función pública, aunque también señalamientos y cuestionamientos de instituciones observadoras del proceso.

La integración de esta nómina es el resultado de un proceso que incluyó la evaluación de 48 aspirantes que superaron las fases iniciales, entrevistas públicas y que se redujeron con la aplicación de una tabla de gradación de 100 puntos, con una línea de corte de 75 puntos que luego se redujo a 70.

En la práctica, esto implicó que solo quienes alcanzaron ese umbral pudieron ser considerados en la votación final, en la que los comisionados ordenaron a los candidatos de mayor a menor puntaje antes de definir la lista definitiva. Este mecanismo, aunque técnico en su diseño, ha sido históricamente objeto de debate por el peso que pueden tener factores políticos en la decisión final.

El proceso, sin embargo, aún no está completamente cerrado. La normativa establece una fase de impugnaciones que puede incidir en el resultado.

En este punto, tanto la propia Consuelo Porras como cualquier otro aspirante que quedó fuera puede impugnar su exclusión, ya sea ante la misma comisión o mediante acciones legales en órganos jurisdiccionales, lo que podría retrasar o modificar el curso del proceso.

Este tipo de recursos no es inusual en procesos de postulación y, en ocasiones anteriores, ha generado reconfiguraciones en las nóminas o cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.

¿Qué sigue en el proceso?

Martes 21 de abril

La Presidencia recibió formalmente la nómina de seis candidatos. De manera paralela, el listado es trasladado al Ministerio Público para gestionar su publicación en el Diario Oficial y en medios de mayor circulación, como lo exige el procedimiento.

La Presidencia recibió formalmente la nómina de seis candidatos. De manera paralela, el listado es trasladado al Ministerio Público para gestionar su publicación en el Diario Oficial y en medios de mayor circulación, como lo exige el procedimiento. Miércoles 22 de abril

Se se hizo la publicación oficial de la nómina en el Diario de Centro América. A partir de ese momento, se habilita un plazo de 72 horas para la presentación de impugnaciones, durante el cual cualquier aspirante puede cuestionar la integración de la lista o su exclusión.



Estas acciones pueden presentarse ante la comisión o escalar a instancias judiciales, lo que introduce un margen de incertidumbre en esta fase.

Se se hizo la publicación oficial de la nómina en el Diario de Centro América. A partir de ese momento, se habilita un plazo de 72 horas para la presentación de impugnaciones, durante el cual cualquier aspirante puede cuestionar la integración de la lista o su exclusión. Estas acciones pueden presentarse ante la comisión o escalar a instancias judiciales, lo que introduce un margen de incertidumbre en esta fase. Al finalizar el plazo de objeciones

La comisión deberá convocar a sesión para conocer los recursos planteados. En esta etapa, los comisionados analizan los argumentos y pruebas presentadas y deciden si procede modificar la nómina o mantenerla sin cambios.

La comisión deberá convocar a sesión para conocer los recursos planteados. En esta etapa, los comisionados analizan los argumentos y pruebas presentadas y deciden si procede modificar la nómina o mantenerla sin cambios. Resolución y notificación

Una vez resueltas las impugnaciones, se notifican las decisiones a los interesados. Con ello, la nómina queda en firme y se consolida como el insumo definitivo para la elección presidencial.

La decisión final

Superada la fase de impugnaciones, el proceso se traslada completamente al ámbito del Ejecutivo. El presidente Bernardo Arévalo deberá elegir al nuevo fiscal general de entre los seis candidatos, sin estar obligado a seguir el orden de puntuación ni la votación obtenida en la comisión.

El relevo en la jefatura del Ministerio Público deberá concretarse el 17 de mayo, cuando finaliza el mandato de Consuelo Porras. La decisión que adopte el Ejecutivo no solo definirá un nombre, sino también el rumbo de la institución en los próximos cuatro años, en un contexto marcado por tensiones entre poderes del Estado, cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de justicia y expectativas de cambios en la política de persecución penal.

En este escenario, la elección adquiere un peso estratégico ya que el perfil que resulte designado marcará la relación entre el Ministerio Público y el Gobierno, así como la orientación de casos de alto impacto y la respuesta institucional frente a demandas de transparencia, independencia y combate a la corrupción.

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