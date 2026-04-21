Acciones legales apuntan a Bernardo Arévalo en proceso de elección de fiscal general

No menos de 23 recursos legales y denuncias se tramitan en diferentes instancias sobre el trabajo de la comisión de postulación para fiscal general, de acuerdo con la plataforma de monitoreo de Guatemala Visible.

Las acciones se incrementaron a partir del mes en curso, al tiempo que la comisión se encaminaba a la integración de la nómina de seis candidatos.

En la Corte de Constitucionalidad (CC) se presentaron varios amparos. Algunos cuestionan la participación de jueces como aspirantes a fiscal general. Sin embargo, ningún juez avanzó entre los 12 elegibles.

Cuatro amparos cuestionan con argumentos diferentes la aptitud del presidente Bernardo Arévalo para elegir al próximo fiscal general. Estas acciones han sido promovidas por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Giovanni Fratti y Fernando Linares Beltranena.

Linares señala como “una amenaza real e inminente al orden constitucional” que “legitimidad de origen” de Arévalo por “la cancelación del partido que lo llevó al poder, lo que afectaría la validez de sus actos”.

Comisionados se pronuncian

La FCT también ha presentado varias denuncias. El 19 de abril accionó en contra de la secretaria de la comisión, Patricia Gámez, y contra los decanos Julio Cordón, de la Universidad Rafael Landívar; Pablo Maldonado, de la Universidad del Istmo y Luis Ruano, de la Universidad Mariano Gálvez.

La denuncia señala la supuesta influencia de Gámez en los demás comisionados para orientar su voto en la integración de la nómina. Durante la sesión, antes de comenzar con la elección de los candidatos, Gámez y los académicos rechazaron el señalamiento.

Maldonado indicó que de manera ilegítima “se busca coaccionar a esta comisión”. “No permitimos ni manchar nuestra reputación ni mucho menos dejar que por eso se coaccione nuestro trabajo en la comisión”, añadió.

La fundación ya había denunciado a varios comisionados por supuestas infracciones al permitir la participación de jueces. Sin embargo, ningún juez avanzó hasta la integración de nómina.

Varios aspirantes también gestionaron amparos en reclamo por las bajas calificaciones que les otorgó la postuladora.