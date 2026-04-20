Anuncian manifestaciones este 22 de abril en la capital; PMT comparte rutas alternas

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Anuncian manifestaciones este 22 de abril en la capital; PMT comparte rutas alternas

Organizaciones sociales anuncian que el miércoles 22 de abril manifestarán en puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala.

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MANIFESTACIONES EN LA CAPITAL

Imagen ilustrativa. Organizaciones sociales manifestarán en la ciudad de Guatemala el 22 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Organizaciones campesinas y estudiantiles anunciaron que este 22 de abril efectuarán una serie de manifestaciones en la capital para hacer peticiones relacionadas con la coyuntura nacional: PMT comparte rutas alternas.

De acuerdo con información de La Red, en las movilizaciones participarán el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano, el Frente Nacional de Lucha y organizaciones estudiantiles en resistencia de la Universidad de San Carlos (Usac).

En conferencia de prensa este lunes 20 de abril, los organizadores informaron que las movilizaciones se desarrollarán en los “cuatro puntos cardinales” de la capital.

Explicaron que las manifestaciones se concentrarán en El Trébol, el Anillo Periférico, el área del Obelisco y la calle Martí.

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En ese sentido, Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), indicó que el epicentro podría estar en El Trébol, donde se concentrarían marchas desde varios puntos.

Añadió que el tránsito podría variar desde temprana hora, tras el anuncio de que los manifestantes se reunirán a las 8 horas.

Según Montejo, muchos automovilistas ajenos a las manifestaciones podrían modificar su ingreso a la ciudad de Guatemala e ingresar entre las 4 y 5 horas para evitar retrasos en su destino.

Agregó que el tránsito podría complicarse entre la ruta al Atlántico y la calle Martí; entre la ruta Interamericana y la calzada Roosevelt, y de la ruta al Pacífico hacia la calzada Aguilar Batres, así como desde la ruta CA-1 Oriente hacia las zonas 10 y 15.

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También indicó que el desplazamiento de estudiantes podría verse afectado.

¿Cuál es el motivo de las manifestaciones?

De acuerdo con los organizadores, las manifestaciones serán contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Entre otras peticiones, exigirán al Gobierno “que deje de ignorar al campesinado y responda con una política real sobre tierra y territorio”.

También manifestarán a favor de la soberanía alimentaria, pues, según ellos, hay recursos, pero “están siendo desviados por la corrupción y el clientelismo político, mientras las comunidades pasan hambre”.

Además, pedirán al presidente Bernardo Arévalo que “rompa con los pactos de impunidad en la elección del fiscal general y garantice un Ministerio Público al servicio de la justicia, no de los poderosos”.

Otra de las exigencias será frenar la inflación y reducir el precio de los combustibles.

Para leer más: Ejecutivo sanciona el subsidio de Q8 y Q5 por galón de diésel y las gasolinas e indica cuándo entra en vigor

Vías alternas

La PMT sugiere estas vías alternas ante el anuncio de manifestaciones para el 22 de abril:

  • Calzada La Paz
  • Barrio Moderno
  • Calzada San Juan
  • Calzada Doroteo Guamuch
  • Bulevar El Naranjo
  • 13 calle zona 11
  • Avenida Petapa
  • Calzada Atanasio Tzul
  • Ciudad San Cristóbal
  • 20 calle zona 10
  • Boca del Monte
  • Avenida El Cementerio
  • Avenida Elena

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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