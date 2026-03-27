Movimiento Semilla queda cancelado y facción oficialista respalda como alternativa al comité Raíces

El partido político que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala del 2024 al 2028 ha desaparecido. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este 27 de marzo el acuerdo que oficializa su cancelación.

La decisión se da tras una disputa legal que el extinto partido oficial llevó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), que finalmente confirmó su cancelación total y definitiva.

Los problemas legales alrededor de Movimiento Semilla se hicieron públicos tras la primera vuelta de elecciones generales del 2023. Una denuncia ante el Ministerio Público (MP) sugería anomalías en el proceso de constitución de la organización política.

El caso avanzó en los tribunales y fue asignado al juez Fredy Orellana, titular de la judicatura séptima penal, que en una de las distintas resoluciones ordenó la cancelación del partido de gobierno.

A criterio del juez, lo expuesto el MP evidenció que durante su proceso de constitución, Movimiento Semilla incluyó firmas de personas fallecidas, entre otras anomalías, por lo que la agrupación política no podía continuar vigente.

El MP desarrolló allanamientos y solicitó órdenes de captura que terminaron con sentencias condenatorias por la vía de aceptación de cargos. De acuerdo con analistas y opositores del MP, la responsabilidad penal se aceptó mediante supuestos chantajes y aparentes presiones.

El anterior TSE resolvió antes de entregar el cargo rechazar una apelación de Movimiento Semilla, con lo que confirmaron la cancelación que ya pesaba sobre el partido a consecuencia de la orden de un juez penal.

El juez Fredy Orellana, quien ordenó la cancelación de Movimiento Semilla. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

En redes sociales de Movimiento Semilla se anunció que todavía restaban acciones legales en la CC, las últimas esperanzas con las que esperaban continuar vigentes para un futro evento electoral.

Pero el pasado 26 de marzo la CC rechazó, de manera unánime, las dos acciones legales que buscaban rescatar al partido del presidente Arévalo, reafirmando su cancelación total que ya fue publicada por autoridades electorales.

Promueven a Raíces

El bloque de 23 diputados oficialista se fragmentó en el 2025 dividiéndose en dos grupos: Uno que optó por rescatar a Movimiento Semilla y otro que optó por comenzar el proceso de constitución de un nuevo partido político.

Esto dio paso al actual comité pro formación Raíces, que espera evolucionar en las próximas semanas para ser un nuevo partido político, con el que un grupo de oficialistas espera competir en las elecciones generales del 2027.

Entre algunos de los principales rostros del comité Raíces destacan los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Andrea Reyes, Andrea Villagrán, Elena Motta y otros integrantes más de la actual legislatura.

Tras la decisión de la CC que terminó de reafirmar la cancelación de Movimiento Semilla, a través de un comunicado, Raíces, lamentó la decisión que fue originada por orden del juez Orellana.

“De Semilla nace Raíces: con más fuerza, más experiencia y más claridad. Guatemala merece una democracia real y ese cambio continúa”, explicado el comunicado.

Raíces es actualmente comité pro formación, según sus representantes están próximos a llegar a las 12 mil firmas de afiliados, con lo que aseguran tener aceptación ciudadana con buenas posibilidades para convertirse a partido político para los comicios del 2027.

Con la cancelación de Movimiento Semilla, el Registro de Ciudadanos informa que nadie puede utilizar ese mismo nombre, logo o símbolo por al menos 10 años.