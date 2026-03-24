TSE confirmó la cancelación de Movimiento Semilla una semana antes de entregar los cargos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la cancelación del partido político Movimiento Semilla, luego de haber rechazo un recurso de apelación que fue presentado desde el 29 de noviembre del 2024, pero que se conoció 15 meses después.

La acción del TSE reafirmó la decisión que fue tomada por el Registro de Ciudadanos, sobre una orden emitida por el Juzgado Séptimo Penal de cancelar al partido político de gobierno.

Movimiento Semilla fue el ganador en las elecciones generales del 2023, llevando a Bernardo Arévalo a la silla presidencial de Guatemala para el periodo 2024-2028.

La resolución fue emitida con el respaldo de los cinco magistrados titulares de la administración saliente del TSE, siendo una de las últimas resoluciones firmadas por Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Blanca Alfaro, Rafael Rojas y Mynor Franco.

La apelación no era nueva para el TSE, estuvo detenida por un año y tres meses, pero se resolvió un día después que el Congreso eligió a los nuevos magistrados del órgano electoral.

De los cinco magistrados salientes, dos buscaron su reelección, siendo estos Gabriel Aguilera e Irma Palencia, quienes integraron el pleno para conocer la apelación después que se desvaneció la posibilidad de repetir la nómina de candidatos al TSE.

Los argumentos

El documento justifica la decisión de las pasadas autoridades del TSE, señalando que las autoridades del Registro de Ciudadanos no tuvieron otra opción que cumplir con la cancelación del partido.

Explican que la causa se produjo luego de una orden judicial emitida por el juez Fredy Orellana, en la que el Registro de Ciudadanos no pudo entrar a dar consideraciones al respecto.

De esa cuenta, en la parte resolutiva, el pleno decidió rechazar la apelación, confirmando la cancelación del partido político oficial, que parece tener menos posibilidades de llegar al próximo evento electoral del 2027.

Actualmente, la resolución del TSE podría dar pie a que el partido, en un nuevo intento por salvar al partido, presente una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), escenario que por ahora se desconoce.

También la agrupación ya había presentado desde agosto una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que busca salvar a Movimiento Semilla de cara a un futuro proceso electoral.

Las actuales autoridades constitucionales, que entregarán el cargo el próximo 14 de abril, todavía no han conocido la acción, lo que supondría que será uno de los casos que dejen pendientes para la siguiente magistratura.

El caso

El Ministerio Público (MP) comenzó un proceso judicial contra el partido político Movimiento Semilla, indicando que había duda sobre el proceso de origen de la agrupación política.

Una denuncia dejó en duda el proceso de afiliación de simpatizantes a la agrupación política, detectando el ente investigador posibles irregularidades al incluir a personas fallecidas.

El caso generó una serie de acciones penales contra integrantes de Movimiento Semilla, dejando algunos procesos con sentencias condenatorias en procesos de aceptación de cargos.

Para analistas, estas sentencias no profundizan en el caso, ya que algunos de los involucrados pudieron aceptar los hechos con tal de recuperar su libertad y librarse de complicaciones legales.