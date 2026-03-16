Partidos y comités políticos están en riesgo de no participar en las elecciones generales del 2027 por falta de afiliados

La carrera por las elecciones generales del próximo año son la prioridad de las organizaciones políticas, pero la poca cantidad de afiliados están a punto de dejar fuera del tablero electoral a una buena cantidad de partidos políticos.

Eso según estadísticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que reflejan como 10 partidos políticos vigentes no llegan al mínimo de 28 mil 083 afiliados que exige la ley para continuar siendo reconocidos como organizaciones políticas vigentes.

El escenario es todavía más complejo para los comités para la formación de partidos políticos; hasta la semana pasada solo tres de 22 llegan a la cantidad de afiliados, el resto podría desaparecer o, en el mejor de los casos, deberá esperar que pasen los procesos del 2027 para continuar con sus trámites, con miras a competir en las elecciones del 2031.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) exige en el artículo 19 que cada organización partidaria necesita tener, al menos, el 0.30 por ciento de afiliados del padrón electoral usado en el último proceso electoral para poder competir.

En el 2023, el TSE contabilizó a 9 millones 361 mil 068 ciudadanos empadronados, aumentando a más de 3 mil los afiliados mínimos que requieren las organizaciones políticas para poder mantenerse con vida, en comparación con el proceso del 2019.

Para llegar a esa cantidad de afiliados, las agrupaciones deben enfocarse en campañas de captación de ciudadanos que se identifiquen con su proyecto político. Estas actividades de enrolamiento o afiliación pueden comenzar desde que se da por concluido el evento electoral, y se extienden hasta 90 días antes de la nueva convocatoria a elecciones. En el caso del proceso que se avecina, la convocatoria se espera que ocurra la tercera semana de enero del próximo año; es decir, los partidos y comités que compiten por convertirse en partido político, podrían alcanzar la cantidad mínima de afiliados hasta octubre, si se evalúa de manera literal el escenario.

Partidos en riesgo

Estadísticas recientes del TSE dan cuenta que, de 27 partidos políticos vigentes, 10 no llegan al mínimo de afiliados, lo que a criterio de analistas tendría que implicar una suspensión temporal de las actividades partidarias, si se apegan al artículo 92 de la Lepp.

Eso significa que los partidos bajo esta categoría no podrían, ni deberían, celebrar las distintas asambleas propias de un partido político vigente, debido a que no cuentan con uno de los requisitos fundamentales: la cantidad mínima de afiliados para mantenerse como agrupación vigente.

Pero hasta ahora, las actuales autoridades del TSE, que están por dejar el cargo el 19 de marzo, no han aplicado el artículo 19 de la Ley sobre las 10 organizaciones políticas que están por abajo del mínimo de afiliados. Algunas ya han celebrado sus asambleas.

Partido político Afiliados Bien 24567 Winaq 24892 Podemos 24914 Unionista 25655 Partido Popular Guatemalteco 25771 Victoria 25861 Prosperidad Ciudadana 26116 URNG-MAÍZ 26193 Poder 26324 Partido Verde 27013

Estas 10 organizaciones están en riesgo de ser suspendidas, de aplicarse la Lepp, por la baja cantidad de afiliados con los que cuentan. Además, otras organizaciones tendrían que haber sido canceladas por no conseguir el mínimo de cinco por ciento de votos en la elección presidencial y tampoco haber alcanzado una curul en el Congreso en los comicios del 2023.

Comités cuesta arriba

La oferta política para las elecciones generales del 2027 parece ser amplia, existen 22 comités que buscan convertirse en partido político, pero la mayoría no llega al mínimo de afiliados que exige la ley.

Para hacerlo, cada grupo promotor en el momento que se aprueba la conformación del comité, tiene dos años para conseguir el mínimo de afiliados, que en este caso son 28 mil. Esa temporalidad no es prorrogable y queda en pausa en caso de que este proceso coincida con una convocatoria electoral.

En el actual escenario, los dejaría descartados para la contienda política más cercana, del 2027, haciendo que sus esfuerzos por constituirse en un partido político se aplacen hasta un siguiente evento electoral.

Cifras oficiales del TSE hasta el pasado 12 de marzo dan cuenta que la mayoría de los comités están lejos de alcanzar los 28 mil 83 afiliados que exige la Lepp para poder autorizar su participación en el evento del próximo año.

Comités para la formación a partido político Afiliados Partido Nuestra Libertad 11112 Frente de Integración Nacional 4013 Somos Dignidad Guatemala 16714 Alternativa Política 1936 Raíces 5229 Revolución 30384 Patria 3823 Movimiento único chapín 5762 Unión 1435 XGuate 30774 Proyecto de Ideas que Logran Avances Significativos 2971 Fortaleza & Equidad por Guatemala 1873 Transformación Nacional 5497 Démosle 1049 Partido Liberal Guatemalteco PLG La Nueva Derecha 8456 Dignidad 18828 Renovación Ciudadana 10780 Despierta GT 301 Chapín 29885 Pare Partido Reformador Pare 3799 Amor por Guatemala 5531 Partido Político Reconstrucción Total 2439 Total 202591

Del total de comités, solo Revolución, XGuate y Chapín están a pocos pasos de convertirse en partido político, ya que, al llegar a la cantidad de afiliados, se les autoriza el celebrar las asambleas municipales, departamentales y nacional para que puedan integrar su Comité Ejecutivo Nacional.

Los comités que están por abajo de los 28 mil afiliados, tienen menos oportunidades de cumplir con la celebración de asambleas para constituirse como partido antes que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Entre ellos está el comité Raíces, que es la alternativa de algunos diputados oficialistas luego de la suspensión de Movimiento Semilla; este comité cuenta con 5 mil 229 afiliados; sin embargo, sus dirigentes estiman cumplir con todos los requisitos para poder correr en las elecciones del 2027.

Otra agrupación que cuenta con pocos afiliados, 1 mil 435, es Unión, comité que se desprende de la organización gremial de abogados que tiene el mismo nombre y cuyo líder es Roberto López Villatoro, mejor conocido como el Rey del Tenis. Este grupo de no conseguir 27 mil afiliados en los próximos seis meses, estaría fuera de la competencia electoral del 2027.

TSE condescendiente

Para analistas, el actual TSE no veló por hacer respetar la Lepp y sus reglamentos, considerando que hubo muchas consideraciones a los partidos políticos, incluso cuando la ley estipula suspensiones y cancelaciones en casos concretos.

Guillermo Fuentes, analista de la organización de formación política Aire, considera que lo prudente hubiese sido que este TSE hiciera respetar la ley para demostrar autoridad y orden en el tema electoral.

La magistratura del TSE 2020-2026 que dejará el cargo este 19 de marzo. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

“El TSE ha sido bastante tolerante o no ha accionado a sancionar a estos partidos. La ley electoral establece en su artículo 92 que se suspende temporalmente el partido cuando determine que el número de afiliados es menor”, señaló.

Según el analista, al juzgar por las acciones del TSE durante la actual magistratura, hubo mucha cercanía entre las autoridades electorales con las organizaciones políticas y no se avanzó en los procesos sancionatorios y disciplinarios, que eran necesarios.

“Vimos que existía cierto trabajo coordinado con el actual TSE y los partidos, lo cual no está mal, pero tampoco es dejar pasar por alto las situaciones, ellos deben de tomar medidas o se salen de control”, dijo Fuentes.

Esa misma línea, Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), considera vital que la autoridad electoral haga respetar sus normas.

“La Ley Electoral es tajante y clara al decir que para mantener vigente un partido político debe de estar con el mínimo de afiliación que la ley indica, ese punto es obligatorio. Con los partidos ya inscritos y con registros que han perdido afiliación, lo que corresponde es que debe de comenzar un proceso de desconocimiento, no se debiese de generar ninguna contemplación”, explicó.

Reto para el nuevo TSE

Los analistas destacan que ahora el futuro TSE tiene, como primer gran reto hacer que se cumplan las leyes electorales, poniendo atención en la situación de cada partido político y su integración y validación bajo el marco de legalidad.

Guillermo Fuentes espera que el futuro pleno electoral demuestre criterios técnicos, objetivos, apegados a la ley, y que no persiga solo quedar bien con aquellas organizaciones políticas que les dieron el voto para ser electos.

La integración del futuro TSE para el período 2026-2032. (Foto Prensa Libre: composición propia con fotografías de Hemeroteca y de Guatemala Visible)

“Esperamos que en el actuar no se le refleje a lo ya que vimos. Pareciera que cada grupo político puso su alfil para tener cierto grado de control dentro del TSE y pedimos que el nuevo pleno revise esas situaciones”, señaló.

Además de hacer valer la ley, a criterio de Hidalgo, es primordial que las nuevas autoridades revisen el escenario de los partidos políticos, ya que si una agrupación no hace eco entre la ciudadanía es una señal de alerta.

“Un partido político busca que la gente se sume a su causa en un estado permanente, por eso que cada partido aplica su derecho de proselitismo y haciendo campañas de afiliación, lo mantiene vigente y cercano a la población”, indicó.

Pero si a pesar de esos esfuerzos no sigue sumando apoyo, considera, se deben de tomar medidas. “Si no se han activo y su cercanía con la ciudadanía no es el idóneo, no son aptos para representar a la ciudadanía en puestos gobierno”, agregó Hidalgo.

Convocatoria es clave

Mario Alexander Velásquez, actual secretario general del TSE, y uno de los magistrados titulares electos, recordó que aunque ya se ha definido el 22 de enero como la fecha de convocatoria a las elecciones generales del 2027, todavía debe ratificarse por la nueva magistratura que tomará posesión el próximo viernes 20 de marzo.

#Ahora

El pleno del @CongresoGuate elige a Mario Alexander Velásquez Pérez como magistrado titular del @TSEGuatemala al recibir 153 votos. Velásquez Pérez es actualmente Secretario General del TSE. pic.twitter.com/f6ZZ2yuRYx — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 11, 2026

“La fecha de la convocatoria es fundamental, es lo que nos marca todo el calendario electoral, y a raíz de esa fecha es que se realizan todas las actividades, tanto administrativas como partidarias”, explicó Velásquez.

Por su experiencia dentro del TSE, estima que es probable que los partidos políticos que a la fecha tiene poca cantidad de afiliados logren llegar a los números mínimos requeridos y continuar vigentes y en competencia.

“Esa es una causal de suspensión de los partidos políticos, sin embargo, siempre logran llegar con sus campañas de afiliación y tienen hasta 90 días antes de la convocatoria a elecciones para conseguirlo”, dijo.

El magistrado electo considera que quienes tienen un escenario con más dificultades son los comités, debido a que tienen que llegar a ese mínimo de afiliados en un menor tiempo, para que puedan celebrar sus asambleas de constitución.

“Ellos están en una situación complicada, porque también deben haber completado sus asambleas municipales en el mínimo de municipios y departamentos, así como tener convocada su asamblea nacional antes de la convocatoria a elecciones”, señaló el magistrado electo.

La autoridad electoral, estima, que si un comité todavía busca competir en las elecciones generales del 2027, debería de llegar al mínimo de afiliados a más tardar en julio, para completar las asambleas que exige la Lepp antes del 22 de enero.