Elecciones Guatemala 2027: cuándo serán las votaciones y qué dice la ley sobre las fases y los plazos

En las elecciones generales de Guatemala 2027, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las principales autoridades del país para el período 2028-2032.

Entre los cargos en disputa figuran el presidente y vicepresidente de la República, los 340 alcaldes municipales y sus respectivas corporaciones municipales.

Además, los votantes decidirán la conformación del Congreso de la República (160 diputados) y elegirán a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén), cuyas curules se asignan según los votos obtenidos por cada partido político en los distintos distritos electorales.

Cuándo se vota en Guatemala en el 2027

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe convocar a elecciones generales entre la segunda y tercera semana de enero del año electoral, conforme a los artículos 125 y 129 de la normativa.

En este contexto, durante 2026 se está desarrollando el proceso para integrar la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral (2026-2030), que deberá tomar posesión el 20 de marzo, esta elección está a cargo de una Comisión de Postulación.

Será la nueva integración del TSE la que tendrá la responsabilidad de emitir la convocatoria oficial a elecciones en enero del 2027, dando inicio formal al proceso electoral.

Quiénes pueden votar en las elecciones 2027

Según la ley, podrán votar todos los ciudadanos guatemaltecos que:

Sean mayores de 18 años

Estén empadronados en el Registro de Ciudadanos del TSE

Tengan Documento Personal de Identificación (DPI) vigente

En ese sentido, el TSE recordó que el voto es un derecho y un deber cívico, por lo que recomienda a la población verificar con anticipación su inscripción en el padrón electoral.

Plazos clave para formar el padrón electoral

El año 2026 será determinante para la conformación del padrón electoral, ya que se fijan fechas límite para actualizar datos o inscribirse por primera vez.

Entre los plazos más importantes figuran:

22 de enero del 2026: fecha límite para la actualización de residencia electoral , trámite necesario para votar en el municipio correcto.

fecha límite para la , trámite necesario para votar en el municipio correcto. Tres meses antes de las elecciones del 2027: cierre del empadronamiento de nuevos votantes, después del cual ya no se podrán realizar nuevas inscripciones.

Las autoridades electorales señalaron que el cierre de enero del 2026 marca el inicio formal del camino hacia las elecciones generales, por lo que se habilitaron horarios extendidos en delegaciones del TSE en todo el país.

Cómo funciona el proceso electoral en Guatemala

El proceso electoral guatemalteco se desarrolla en varias fases establecidas por la ley:

Convocatoria oficial a elecciones, emitida por el TSE en enero del 2027. Inscripción de partidos políticos y candidatos, incluidos los binomios presidenciales. Campaña electoral, período en el que los partidos presentan sus propuestas y planes de gobierno. Primera vuelta electoral en junio del 2027. Segunda vuelta presidencial en agosto, si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos. Declaratoria oficial de resultados y adjudicación de cargos.

Estas etapas buscan garantizar transparencia, legalidad y participación ciudadana en la elección de autoridades.

Cuándo toman posesión las nuevas autoridades

Las autoridades electas en el 2027 asumirán funciones el 14 de enero del 2028, fecha en la que inicia oficialmente el nuevo período constitucional del Presidente, Vicepresidente y Congreso de la República.

Ese mismo día también toman posesión los alcaldes y las corporaciones municipales electas para el período 2028-2032.