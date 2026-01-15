COMUNITARIO
Actualizar datos de Empadronamiento: cómo y hasta cuándo se puede actualizar datos en el TSE
Conozca cómo y hasta cuándo actualizar el empadronamiento electoral en Guatemala, los requisitos, lugares habilitados y la importancia de la residencia electoral y así poder votar en las elecciones del 2027.
Actualizar el empadronamiento y la residencia electoral es clave para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y participar en las elecciones generales de 2027 en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)
Los guatemaltecos que deseen empadronarse o que cambiaron de municipio o departamento desde el último proceso electoral deben realizar la actualización de su residencia electoral para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les asigne un centro de votación cercano a su lugar de residencia actual.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que este trámite debe efectuarse al menos un año antes de la convocatoria a elecciones.
El jueves 22 de enero se cierra el plazo para solicitar la actualización de la residencia electoral, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar su información a tiempo.
Dónde se puede actualizar el empadronamiento
De acuerdo con información del TSE compartida con Prensa Libre, la actualización de datos puede realizarse de forma presencial y online, según su conveniencia.
Actualización presencial
Para el trámite presencial, el ciudadano debe presentar su Documento Personal de Identificación (DPI) vigente ante un empadronador autorizado, quien le indicará paso a paso el procedimiento para registrar o actualizar su residencia electoral y verificar sus datos personales.
Este trámite se realiza en:
- Delegaciones Departamentales
- Subdelegaciones Municipales del Registro de Ciudadanos
- Puestos móviles de empadronamiento
- Oficinas del Renap
Cobertura, fechas y horarios
De acuerdo con la programación de jornadas de empadronamiento y actualización de datos del TSE, estas se desarrollan durante el mes de enero con la siguiente organización:
- Cobertura: los 22 departamentos de Guatemala y los 340 municipios cuentan con puntos de atención.
- Fechas: del 5 al 31 de enero de 2026, según la ubicación y el tipo de jornada.
- Horarios:
- Jornadas ordinarias, generalmente de 7:00 a 14:00 horas.
- Jornadas extraordinarias, que pueden extenderse de 14:00 a 23:00 horas.
- Lugares: delegaciones del Registro de Ciudadanos, parques, mercados, municipalidades, sedes del TSE y oficinas del RENAP, además de puestos móviles.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar el sitio web oficial del Tribunal Supremo Electoral, seleccionar su departamento y municipio, y verificar el punto de empadronamiento más cercano a su residencia, a fin de realizar el trámite dentro del plazo establecido.
Actualización en línea
En el caso de la modalidad digital, el ciudadano debe crear un usuario en el portal oficial del TSE, disponible en portaL del TSE, y contar con su DPI a la mano para completar la verificación de datos y el registro de la dirección de residencia.
Qué es el empadronamiento electoral
El empadronamiento es el procedimiento mediante el cual el guatemalteco mayor de 18 años se inscribe en el Registro de Ciudadanos y obtiene un número único que lo habilita para ejercer sus derechos cívicos y políticos, como votar y ser electo. Este trámite es voluntario, gratuito y personal.
La inscripción es indispensable para participar en cualquier elección o consulta popular y debe realizarse con al menos tres meses de anticipación al evento electoral.
Importancia de actualizar la residencia electoral
Aunque el empadronamiento se realiza una sola vez, el TSE subraya la importancia de actualizar la residencia electoral, especialmente cuando el cambio de vivienda implica otro municipio o departamento.
Esto permite asignar un centro de votación cercano y evitar inconvenientes el día de las elecciones.
Según datos publicados por el TSE, actualmente, el Padrón Electoral de Guatemala supera los 8.4 millones de personas, siendo el departamento de Guatemala el que concentra la mayor cantidad de ciudadanos empadronados.
El Tribunal Supremo Electoral reiteró el llamado a la población para empadronarse y mantener actualizados sus datos, con el fin de garantizar su participación en los próximos procesos electorales.