Cómo empadronarse en línea en Guatemala para votar en 2027: guía de fechas y pasos para hacerlo

Apoco más de un año de las elecciones generales en Guatemala, el 2026 marca un período clave para conformar el padrón electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recuerda que existen fechas límite para distintos trámites que permitirán a los ciudadanos votar sin contratiempos.

Entre los plazos más importantes se encuentra el 22 de enero, fecha en la que se cierra la actualización de residencia electoral.

Por otra parte, el empadronamiento de nuevos votantes se cerrará tres meses antes de las elecciones de 2027.

Las autoridades señalaron que el cierre del 22 de enero de 2026 marca el inicio formal del camino hacia la convocatoria de las elecciones generales y exhortaron a la población a aprovechar los horarios extendidos habilitados en todo el país.

Qué es la actualización de residencia electoral

La actualización de residencia electoral aplica a ciudadanos que ya están empadronados, pero que cambiaron de municipio o departamento. Este trámite permite votar en un centro más cercano al domicilio actual.

El TSE aclaró que no actualizar la residencia no impide votar, pero sí puede obligar al ciudadano a trasladarse largas distancias el día de las elecciones.

La fecha límite para realizar este cambio es el 22 de enero, y después de esa fecha ya no será posible modificar la información.

Qué es el empadronamiento

El empadronamiento está dirigido a guatemaltecos que cumplieron la mayoría de edad después de las elecciones de 2023 o que, pese a ser mayores de edad, nunca se registraron en el padrón electoral.

Este proceso permite a los ciudadanos ejercer por primera vez su derecho al voto en las elecciones de 2027.

Cómo empadronarse o actualizar datos en línea

El TSE tiene habilitado el empadronamiento y la actualización de datos en línea, sistema que está sincronizado con el Registro Nacional de las Personas (Renap) para validar la información.

Pasos para realizar el trámite en línea:

Ingresar al portal del TSE: https://portalweb.tse.org.gt/login

Seleccionar la opción Registro.

Completar el formulario de solicitud de creación de usuario.

Aceptar los términos y condiciones.

Subir copia del DPI por ambos lados en formato .jpg (imagen).

Finalizar la solicitud y esperar la confirmación del sistema.

Si la información es correcta, el sistema enviará los datos de acceso al correo del usuario en un plazo aproximado de dos días hábiles.

Posteriormente, el ciudadano deberá ingresar al sistema y dirigirse a la sección Registro de ciudadanos para seleccionar el empadronamiento o la actualización de datos.

Recomendaciones del TSE

El Tribunal Supremo Electoral recomienda iniciar el trámite con anticipación, ya que la creación del usuario puede tardar algunas horas dependiendo de las verificaciones del sistema.

Además, quienes tengan dudas o dificultades pueden acudir a un centro físico de empadronamiento para evitar quedar fuera del plazo de actualización de datos.