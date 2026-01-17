Consulta de empadronamiento y cambio de residencia electoral: cómo verificar y actualizar sus datos para votar en el 2027

El 2026 marca un año clave en Guatemala en materia electoral, ya que se preparan los cambios institucionales rumbo a las elecciones generales del 2027, en las que los ciudadanos elegirán a las autoridades que gobernarán el país durante el período 2028-2032.

Para ejercer el derecho al voto, es indispensable estar empadronado y, si ha cambiado de domicilio y desea votar cerca de su domicilio actual, actualizar su residencia.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ambos trámites tienen plazos distintos, por lo que es importante conocerlos para no quedar fuera del padrón o votar lejos del lugar de residencia actual.

¿Para qué sirve el empadronamiento?

El empadronamiento es el procedimiento mediante el cual el guatemalteco mayor de 18 años se inscribe en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al quedar empadronado, se obtiene un número único de empadronamiento que lo habilita para ejercer derechos cívicos y políticos, como votar y ser electo.

Este trámite es voluntario, gratuito y personal, y resulta indispensable para participar en cualquier elección o consulta popular.

La ley establece que debe realizarse con al menos tres meses de anticipación al evento electoral.

Empadronarse: fechas límite

El empadronamiento continuo se mantiene abierto y solo se cierra tres meses antes de la primera vuelta electoral.

Por esta razón, el TSE continuará habilitando puestos fijos y jornadas móviles durante el presente año para facilitar la inscripción de quienes aún no están empadronados.

Actualizar residencia de empadronamiento: fecha límite

La actualización de residencia electoral aplica para quienes cambiaron de municipio o departamento desde el proceso electoral anterior.

Este trámite permite que el ciudadano vote en un centro cercano a su domicilio actual.

La Ley Electoral establece que este plazo vence un año antes de la convocatoria a elecciones, la cual debe realizarse en la segunda o tercera semana de enero del año electoral.

En este contexto, la fecha clave para la actualización de residencia es el 22 de enero.

No actualizar la residencia no conlleva sanciones, pero implica que el ciudadano deberá seguir votando en su antiguo centro, lo que podría dificultar su desplazamiento.

¿Se puede actualizar la residencia después del 22 de enero?

El TSE aclara que sí es posible, siempre que el cambio de dirección sea dentro del mismo municipio.

Por ejemplo, un traslado de la zona 1 a la zona 8 de la ciudad capital. Este ajuste podrá realizarse hasta tres meses antes de la primera vuelta electoral del 2027, ya que el empadronamiento sigue abierto.

Cómo consultar sus datos en el TSE

Para verificar si está empadronado, el ciudadano debe ingresar al sistema de consulta del TSE y proporcionar su número de empadronamiento o, alternativamente, su número de DPI, fecha de nacimiento y el código de verificación.

El sistema mostrará el número de empadronamiento, los datos generales del ciudadano y el municipio y departamento donde le corresponde votar.