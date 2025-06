Más de 50 proyectos políticos se alistan para poder competir en las elecciones del 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estima hacer la convocatoria a las próximas elecciones generales el 22 de enero de 2027. Algunas organizaciones y políticos se anticipan y desde ya buscan ganar la aceptación popular, según analistas.

Las redes sociales son algunas de las plataformas donde las agrupaciones cívicas con posibles intenciones electorales se han hecho visibles. La Unidad Especializada en Medios de Comunicación del TSE afirmó recientemente que monitorea esos escenarios para evitar la campaña negra entre políticos y organizaciones.

Los pasados comicios en Guatemala de 2023 resultaron en la elección de autoridades municipales; la integración de la décima legislatura del Congreso, la representación del país ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen); y el binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Cuando faltan 19 meses para el próximo evento de votaciones, el ambiente nacional es el de una auténtica contienda política, según expertos, quienes atribuyen este fenómeno al poco control de la autoridad electoral y a las ambiciones políticas de personajes que buscan mantenerse en la opinión pública.

A lo que se suma el anuncio de diputados oficialistas electos por Movimiento Semilla en la creación de una nueva propuesta política como Raíces, que sería la alternativa para que los oficialistas busquen un nuevo cargo público para las votaciones de 2027.

En las elecciones del 2023, tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral que llevaron el pulso por la presidencia entre la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el cancelado Movimiento Semilla, el Ministerio Público (MP) comenzó a recibir denuncias por un aparente fraude electoral.

Las denuncias advertían aparente manipulación de los resultados electorales a favor del actual gobierno y la aparente sobrevaloración en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Ambiciones presidenciales

En las elecciones generales del 2023, la papeleta presidencial contó con 23 opciones para binomio presidencial. Era una papeleta dividida en tres filas con 27 casillas, en donde cada organización política eligió un espacio según el orden en que las inscripciones de sus candidatos fueron aceptadas por el Registro de Ciudadanos.

Para las elecciones del 2027, la cantidad de opciones presidenciales podría ser mayor, ya que los nuevos partidos políticos creados, aunque no tengan un candidato a la presente fecha, aseguran tener aspiraciones para competir por la silla presidencial.

Datos de Organizaciones Políticas del TSE, actualizados al pasado 2 de abril, registran a 27 partidos políticos, incluidos aquellos que deben ser cancelados por no haber alcanzado la cantidad mínima de votos en las elecciones pasadas y los que mantienen problemas judiciales, entre ellos Prosperidad Ciudadana y Movimiento Semilla.

Las agrupaciones más nuevas son Poder, Jaguar, Partido Verde y Nuevos Tiempos. De estos cuatro nuevos partidos, tres aseguraron tener aspiraciones a la presidencia, mientras que con la cuarta fuerza política no fue posible establecer comunicación.

Anthony Segura, secretario general del partido Jaguar, asegura que van a competir en las próximas elecciones presidenciales, pero destaca que de momento no tienen un potencial candidato que los represente.

“Estamos casi que a dos años de la primera vuelta electoral, el tiempo va corriendo rápido y nosotros estamos visitando bases a nivel nacional. Estamos viendo liderazgos municipales y departamentales para prepararnos”, indicó.

Jaguar se encuentra planificando las asambleas para poder cumplir con los requisitos de ley para seguir siendo partido político, destacando que, al día de hoy, no existen rostros conocidos dentro de sus filas.

“Por el momento no hay dentro de la organización alguien reconocido en el ámbito político, principalmente son personas nuevas. Pero no descartamos que alguien con experiencia política se pueda incorporar en las filas de Jaguar”, señaló.

Algo similar comentó Walfred Lara, secretario general del partido político Poder, quien destacó que para las elecciones pasadas ya eran un partido político, pero que por decisiones “arbitrarias” del TSE no pudieron participar.

“Estamos en el proceso de reestructuración de las bases a nivel nacional, llamando a la afiliación y capacitación de nuestros liderazgos. Llamamos a un gran pacto de nación”, explicó Lara.

Este partido político asegura que los rostros que tendrá su organización para las elecciones del 2027 serán nuevos, ya que uno de sus lineamientos es no “reciclar” candidatos.

“En las características de nuestro partido no permitimos que exista ningún funcionario que haya tenido la oportunidad de servir al país y no hacer nada. Acá no verá a exfuncionarios, acá habrá rostros nuevos”.

Otra de las organizaciones de reciente creación es el partido político Verde, que tiene como secretaria general a Delia Bac, exdiputada acusada de corrupción.

La política manifestó que se encuentran reforzando las bases del partido político y, sin revelar nombres, aseguró que también tienen aspiraciones para las próximas presidenciales.

“Vamos a las comunidades, nos damos a conocer a través de la afiliación y de las capacitaciones. Así hemos estado llegando, principalmente a los departamentos para fortalecer nuestras bases”, señaló.

El partido político Verde, explicó Bac, se encuentra desarrollando sus asambleas y reforzando sus bases políticas. “En junio del año pasado hicimos nuestra asamblea nacional, ya tenemos un año de estar vigentes. Ahora nos estamos preparando con nuestras asambleas municipales y departamentales ordinarias”.

La agrupación de más reciente creación es Nuevos Tiempos, que tiene como una de sus principales figuras a la diputada Shirley Rivera, diputada de Vamos y expresidenta del Congreso. Se intentó contactarla a su teléfono personal, pero no fue posible establecer la comunicación y no llegó ningún representante del partido a la última reunión celebrada entre las organizaciones y el TSE.

Múltiples opciones

Además de los 27 partidos políticos con los que ya cuenta el TSE, incluidos aquellos que deberán ser cancelados, se contabilizan 10 comités para la conformación de partidos políticos, a los que se podrían sumar 14 grupos promotores, entre los que no se incluye el proyecto político Raíces, presentado recientemente por algunos fundadores y diputados de Movimiento Semilla.

Lo anterior abre la posibilidad, a criterio de expertos, de que se cuente con cerca de 40 opciones para binomio presidencial para las elecciones del 2027, número similar para la integración de la futura legislatura y las distintas corporaciones municipales.

Entre los comités para la conformación de partidos políticos figuran algunos con antecedentes en otros partidos políticos. Fuerza por Guatemala tiene como secretario general a Mauricio Radford, quien tuvo intenciones presidenciales apenas en la pasada elección general del 2023.

También se detalla al comité Patria, que mantiene como secretario a un excandidato a diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) en el 2023, Elmer Lucas Shicay. Xguate, otra de las organizaciones, tiene como representante a Manuel Haroldo Castillo, excandidato a diputado de Cabal.

En los posibles nuevos partidos políticos también figura Renovación Ciudadana, con su representación bajo Edwin Oswaldo Casprowitz, quien fue asistente de la dirección administrativa del Congreso a inicios del 2024.

El comité político Servir también se encuentra en la lista de potenciales partidos políticos, destacando en distintas actividades cívicas a Carlos Pineda, excandidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, quien es el encargado del Instituto de Gobierno y Formación Política de Servir.

También aparecen los comités Transformación Nacional y Partido Liberal Guatemalteco, este último tiene como secretario general a Camilo Johanes Dedet Casprowitz, quien fue secretario de organización de Vamos y quien era relacionado como uno de los hombres de mayor confianza de Alejandro Giammattei.

Entre los excandidatos a la presidencia que han comenzado a tener presencia en las redes sociales, a criterio de expertos, figura la excandidata presidencial, Sandra Torres, quien luego de perder en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bernardo Arévalo, volvió a estar activa en las redes sociales. Incluso ha mantenido más apariciones públicas.

Una actitud similar mantiene el político Roberto Arzú, quien no fue inscrito como candidato presidencial en el 2023, pero que ha retomado presencia en distintas plataformas.

¿Antes de tiempo?

Para Renzo Rosal, analista político independiente, y Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), existe un nuevo fenómeno electoral: figuras públicas que, a su consideración, están tratando de promover su imagen con fines electorales.

“Hay algunos que se están comiendo la salida con total impunidad, entre ellos Sandra Torres, Carlos Pineda, Neto Bran y Roberto Arzú. Pero así como ellos hay movimientos a lo interno, en lo local, desde alcaldes que ya se preparan para una reelección”, indicó Rosal.

Destacó que esto ocurre por tener una autoridad electoral que no ha demostrado tener la fuerza necesaria para controlar a los políticos.

“El TSE en otros momentos ha mandado alertivos, pero ahora tenemos un TSE absolutamente débil, sin ninguna capacidad de poner en práctica sus funciones, que es regular lo que está sucediendo”.

Aunque el anuncio del nuevo partido político, Raíces, dejó en evidencia cómo desde ya existen intenciones de reelección y de mantener el poder de parte de algunos funcionarios, esta actitud no es nueva en la política guatemalteca; por el contrario, es la habitual.

Imagen pública

“Ahora lo que se hace más evidente es que no son los partidos los que están haciendo acciones, son ciertos personajes, y no es uno, son muchos. Ellos arrancaron muy temprano, no se denominan como candidatos por las sanciones electorales, pero lo nuevo es esa proliferación de personajes a lo individual”, destacó Rosal.

Para Hidalgo, este fenómeno no se queda únicamente en aquellos que tienen intenciones de llegar a la presidencia. Según él, esto también ocurre con diputados que ambicionan otros cuatro años de poder desde el Legislativo.

“Estos personajes han continuado con la dinámica de construir una imagen pública de cara a sus futuras postulaciones para cargos públicos. De aquí podemos percibir un número importante de diputados que construyen imagen con la famosa auditoría, pero que se convierte en muchos casos en shows mediáticos”.

Pero además de ese debilitamiento institucional para corregir a los políticos, según Hidalgo, las administraciones de gobierno dejan espacios para que competidores busquen la manera de mostrarse como las mejores opciones.

“Muchas personas se activan de manera temprana por el vacío de poder, para dar la percepción de que ellos son los correctos y los ideales para coordinar el poder en Guatemala”, concluyó.

Para evitar el ataque entre políticos o bien que algunos busquen promover de manera positiva su imagen, la Unidad Especializada en Medios de Comunicación del TSE afina estrategias de monitoreo.

Según la última reunión entre autoridades del TSE y partidos políticos, las estrategias van a ir encaminadas a vigilar las redes sociales, haciendo especial énfasis en la manera en que se podría mal utilizar la inteligencia artificial.

Autoridades del TSE acordaron una próxima reunión de trabajo con partidos políticos, encaminada a preparar las siguientes elecciones generales, para el 9 de junio.