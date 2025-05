Cuestionan al TSE por atrasar procesos de cancelaciones de varios partidos políticos

Representantes de distintos partidos políticos cuestionaron en la reunión mensual con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por no agilizar las cancelaciones de las organizaciones políticas que obtuvieron pocos votos en el pasado proceso electoral; afirmando que la ley es clara y que procede la inminente cancelación para las agrupaciones.

La actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), establece que si un partido no obtiene el cinco por ciento de votos en la elección presidencial, o no gana al menos una curul para el Congreso de la República, procederá a ser cancelada.

Pese al ordenamiento legal, según los representantes de partidos políticos, a la fecha existen cinco organizaciones que se resisten a ser canceladas, sin que el TSE cumpla con lo que dice la ley.

“Logramos percatarnos que en la página oficial del TSE siguen apareciendo partidos como Podemos, FCN-Nación, Poder, Partido Popular Guatemalteco y el PAN; incluso, por medio de redes sociales nos enteramos de que algunos de estos partidos han convocado a asambleas”, cuestionó Luis Miranda, representante del partido Nosotros, a las autoridades electorales.

“Yo no veo cual puede ser la disyuntiva o qué ocupe tanto tiempo, no entiendo. Acá es taxativo, no tuvo el 5 por ciento de los votos, ni una curul; entonces, esto debería de estar en los puntos prioritarios”, añadió Emerson García, representante del partido Todos.

La discusión se abrió porque el partido PAN, pese a no competir con la presidencia en 2023 y no ganar una curul en el Congreso, convocó a una próxima asamblea. Lo que a criterio de los partidos políticos representados en la reunión, es contrario a la ley, porque debería estar cancelado.

“Esto no es de conveniencia, la ley es la ley. Entonces digámosle a partido Semilla que haga sus asambleas y se reviva, porque igual y tienen el mismo derecho”, cuestionó Sandra Torres, secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Otro partido político con problemas legales, que incluso fue invitado a la reunión del TSE fue Prosperidad Ciudadana. Organización que no corrió en ninguna candidatura en las elecciones del 2023 pero que por resoluciones de salas, a la fecha, sigue como un partido político activo.

Legalmente, los partidos que no llegaron a los mínimos que marca la Lepp fueron cancelados por el Registro de Ciudadanos; sin embargo, algunos apelaron ante el TSE y estos recursos legales no se han conocido en el pleno, en parte por los atrasos que provocó el proceso penal en contra de cuatro magistrados.

Sin fechas

Los magistrados del TSE aseguraron que analizan los expedientes, no obstante, no fueron capaces de establecer cuánto tiempo se tardarán en resolver las apelaciones y eventuales cancelaciones.

“No quiero que se lleven la expectativa de que existe una resistencia a conocer los casos, estamos conscientes de que tenemos que darle cumplimiento a nuestras funciones”, dijo el magistrado Marco Antonio Cornejo.

Por su parte, Blanca Alfaro, presidenta en funciones de TSE, dijo que ya están analizando paquetes de expedientes para someterlos a discusión, pero recordó que también reciben inconformidades de municipalidades y comités para la conformación de partidos políticos y atrasa el trabajo.

Alfaro aclaró que no pueden prohibirle, por ejemplo, al PAN convocar y realizar sus asambleas, porque como hay recursos pendientes de resolver, siguen vigentes.

“Mientras una organización política no tenga una resolución definitiva, cómo el Registro de Ciudadanos les va a prohibir un derecho inherente a cualquier organización política”, cuestionó Alfaro.