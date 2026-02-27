TSE cambia reglamentos y relaja sanciones para la campaña anticipada

Las reglas de las elecciones generales en Guatemala fueron modificadas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), q menos de un mes de que entreguen el cargo a las nuevas autoridades que dirigirán los siguientes dos procesos.

Hay cambios en el reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que sienta las bases de toda la normativa electoral, que modifica criterios para la celebración de asambleas de organizaciones políticas, los tiempos de las candidaturas y el desarrollo de varios aspectos directos de las votaciones.

También se cambió el Reglamento de Voto en el Extranjero, que cual regula todos los aspectos legales, y de logística, para que los guatemaltecos migrantes puedan votar en la elección presidencial.

Otro cambio se hizo en el Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, que da las directrices a los partidos de cómo pautar en campaña, y advierte sobre actividades prohibidas en la contienda política. A partir de ahora, las restricciones también se incluyen a las redes sociales y perfiles anónimos que divulgan información falsa o generada con inteligencia artificial.

El cuarto reglamento alterado es el de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas, que sienta las directrices sobre los aportes que financistas hacen a los partidos políticos.

El magistrado Grabriel Aguilera, presidente del TSE, explicó que los cambios fueron posibles tras dos años de trabajo con los representantes de los partidos políticos, pero será el nuevo TSE quien decida si se implementan.

“Estas normas la va a aplicar el TSE y los partidos políticos; estoy seguro que la petición de los partidos será mantener estas reformas, pues fue un trabajo conjunto de varios meses”, dijo Aguilera.

Irma Palencia, busca ser candidata al MP y para la CC; Gabriel Aguilera buscó reelección; y Blanca Alfaro compite por el MP. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos)

La actual magistratura del TSE concluye el próximo el 19 de marzo su periodo constitucional de seis años, y serán las futuras autoridades, pendientes de ser electas por el Congreso, quienes tomen posesión del cargo el próximo 20 de marzo, quien coordine las elecciones generales del 2027 y 2031.

Campaña anticipada

El artículo 94Bis de la Lepp prohíbe la inscripción de cualquier ciudadano como candidato a cargos de elección popular, toda vez se demuestre que ha incurrido en actividad de propaganda ilegal de personas individuales, o campaña anticipada.

Ese artículo era aplicado tras un procedimiento detallado en el reglamento, que explicaba que tras una serie de evaluaciones realizadas por la Inspección General, este remitía un informe al Registro de Ciudadanos para que tomará la decisión correspondiente.

Pero ahora, con la modificación hecha al artículo 62Quáter del reglamento de la Lepp, la sanción por campaña anticipada no será aplicada de manera inmediata, y da opciones a los políticos para evitar esa sanción.

El Registro de Ciudadanos, cuando ya tengo el informe de la Inspección General, notificará al ciudadano una única vez para que cese o elimine las conductas que motivaron la denuncia, para , eso tendrá ocho días, vencido ese plazo, todavía el Registro de Ciudadanos dará cinco días al involucrado para que se pronuncie; luego de vencerse ese segundo plazo se corren otros cinco días para que la autoridad dicte una resolución.

“Ha habido confusión de cómo se puede promover la imagen. El articulo 94Bis parte de una reforma en el 2016, en un contexto político también bastante convulso, distinto a lo que se vive ahora en el 2026”, dijo Aguilera.

El presidente del TSE espera que los partidos políticos respalden las reformas. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

Según el presidente del TSE, la forma en como queda este artículo permite aclarar los escenarios, permitiendo a los políticos opinar sobre coyuntura y participar en eventos públicos sin el temor a que una futura candidatura sea bloqueada.

“Se intentó limitar la participación política y que las personas promovieran su imagen previo a los plazos de campaña electoral. Básicamente, mencionamos que participar en programas, podcast, dar declaraciones, ir a reuniones, participar como expositor, no consiste en promoción de imagen”, indica el presidente electoral, señalando como escenario claro de campaña anticipada un “llamado al voto”.

¿Sin inmunidad?

Entre los primeros cambios en el reglamento de la Lepp aparecen algunas modificaciones a los textos del artículo 2, que hace referencia a las definiciones.

Uno de ellos es el relativo a “credencial” que pasa a ser llamado a “credencial de candidato”; antes de la reforma el texto decía de manera puntual: “Le confiere al titular legitimo del mismo los derecho, obligaciones e inmunidades que la ley establece”.

Pero con la modificación el texto explica que se le extenderá exclusivamente a quienes opten a cargos de presidente, vicepresidente, diputados al Congreso; y alcaldes.

“Será extendida una vez firme la resolución que apruebe su inscripción, para la identificación de este”, detalla el cambio que ya no incluye las garantías de inmunidades.

El artículo 2017 de la Lepp señala que los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, así como los que aspiran a una diputación del Congreso o alcaldía, gozan de derecho de antejuicio, “desde el momento de su inscripción”.

Otros cambios

Entre las modificaciones también las distintas corporaciones municipales deberán de trasladar a las autoridades electorales la nómina de sus cuerpos policiales municipales, para ser excluidos del padrón.

También prohíben la difusión de información falsa que busque alterar la voluntad del votante, atacar a un candidato o afectar la integridad del proceso electoral.

El uso de la inteligencia artificial también forma parte de las modificaciones, advirtiendo que está prohibida la utilización de esta herramienta cuando su finalidad sea tergiversar, manipular, divulgar información o imágenes falsas.

En el reglamento relacionado a los medios de comunicación ya toma espacio para las redes sociales actuales, y todas aquellas que pudieran surgir de cara a los próximos eventos de elecciones.

Al hacer referencia al control de las finanzas de los partidos, los partidos ya no estarán obligados a registrar sus controles por hasta 15 años, ahora lo reducen a solo cinco años.

Hasta antes de estos cambios, los financistas estaban obligados en habilitar libros con aportes mayores a los Q5 mil, ahora el umbral de aportes que obligan este control más minucioso es cuando los aportes sean mayores de Q30 mil.

En el voto en el extranjero, para hacer la dinámica de voto más amigable para los migrantes, ya no será necesario que voten solamente con el Documento Personal de Identificación (DPI), podrán hacer efectivo su derecho con su pasaporte.

También para atender la necesidad de movilidad, ahora los migrantes podrán votar en el centro habilitado más cercano, mientras se abre la posibilidad a mecanismos electrónicos al mencionar el uso de recursos tecnológicos.