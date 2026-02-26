TSE modifica reglamentos electorales previo a la transición de magistrados

Magistrados titulares del TSE informaron que modificaron cuatro reglamentos en relación con el próximo proceso electoral en Guatemala.

MAGISTRADOS DEL TSE

Magistrados titulares del TSE en reunión con partidos políticos este 26 de febrero. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves 26 de febrero que aprobó reformas a distintos reglamentos que serán aplicables en el próximo proceso electoral, incluidas modificaciones al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; al Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas; al Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, y al Reglamento del Voto en el Extranjero.

Según explicó el magistrado presidente Gabriel Aguilera, las reformas fueron resultado de un trabajo de casi dos años, en coordinación con direcciones internas del Tribunal y partidos políticos.

Afirmó que el objetivo es “operativizar la aplicación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, especialmente en fiscalización, medios y definiciones sobre proselitismo y campaña anticipada.

Uno de los puntos centrales es la interpretación del artículo 94 bis, en el cual se aclara qué constituye promoción ilegal de imagen y qué no.

Se establece que participar en programas en medios, pódcast, reuniones o exposiciones no constituye campaña anticipada, salvo que exista un llamado expreso al voto o se busque favorecer a un candidato o partido específico.

También dejó claro que el proselitismo partidario es permitido fuera de la época electoral.

En materia de voto en el extranjero, se reformó el reglamento para facilitar el empadronamiento y la emisión del sufragio, en vista de que muchos migrantes no cuentan con Documento Personal de Identificación y utilizan el pasaporte como documento disponible en el exterior.

De acuerdo con Aguilera, se introdujeron cambios en el reglamento de la Unidad de Fiscalización para mejorar la operatividad de la ley, y en la Unidad de Medios, con el fin de fortalecer el monitoreo y control de actividades partidarias, particularmente en redes sociales.

El magistrado recordó que la ley establece sanciones mínimas de US$50 mil, lo que hace delicada la aplicación de multas, especialmente en casos de desconocimiento de la norma.

Las reformas ya fueron firmadas mediante acuerdo del pleno y no requieren aprobación del Congreso para entrar en vigor, según explicó.

Para leer más: Juzgado suspende proceso penal contra magistrados del TSE por el caso TREP

Sobre el uso de centros educativos como centros de votación, Aguilera indicó que el convenio con el Ministerio de Educación continúa vigente y que se prevé su renovación para el proceso del 2027, incluidos aspectos como traslado de mobiliario y remozamiento de instalaciones.

Finalmente, señaló que la institucionalidad del TSE es permanente, aunque los magistrados sean temporales, y expresó que corresponderá al nuevo pleno decidir si mantiene o modifica los reglamentos aprobados.

Guatemala está en proceso de elecciones de segundo grado; entre estas se encuentra la renovación de magistrados del TSE.

El 17 de febrero, la Comisión de Postulación para el TSE comenzó la revisión y votación para elegir al grupo de 20 profesionales, de los cuales el Congreso elegirá a los magistrados electorales.

