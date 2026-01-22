TSE detalla qué actividades políticas están permitidas fuera del periodo electoral y recuerda límites del proselitismo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reafirmó que, fuera del periodo oficial de campaña, los partidos políticos pueden desarrollar actividades de proselitismo, enmarcadas en la legalidad, siempre que no incluyan llamado directo al voto ni promoción de candidaturas específicas.

Estas actividades incluyen la difusión de principios e ideología partidaria, el fortalecimiento de la identidad institucional y la organización de procesos de formación o recapacitación de sus bases. También se permite la celebración de asambleas y reuniones internas, sin incurrir en propaganda electoral anticipada.

Las autoridades subrayaron que la campaña electoral inicia únicamente después de la inscripción oficial de candidatos.

“No toda actividad política previa constituye propaganda ilegal”, reiteró el TSE, al destacar la importancia de que tanto la ciudadanía como los actores políticos puedan distinguir entre el proselitismo permitido por la ley y la campaña anticipada, que está prohibida.

En paralelo, el TSE indicó que continúan abiertas las investigaciones relacionadas con presuntos casos de acarreo de votantes, a dos años de las elecciones generales del 2023. Aunque no se detallaron avances, la institución mantiene seguimiento sobre estos señalamientos como parte de su función de fiscalización electoral.

Asimismo, el Tribunal informó que, ante incidentes como cortes de energía eléctrica —algunos presuntamente provocados—, se han buscado soluciones alternas para asegurar la continuidad de los servicios durante una jornada electoral.

