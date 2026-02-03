Alcaldes usan la Anam como plataforma política para consolidarse en año preelectoral, resaltan analistas

El pasado fin de semana se llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldes de la República de Guatemala (Anam) para el período 2026-2028, la cual estará presidida nuevamente por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula.

Siero fue reelecto en el cargo con el apoyo de más de 200 alcaldes, quienes brindaron su respaldo a la planilla única encabezada por el jefe edil, asegurando que “era la mejor opción” para continuar al frente de la Anam.

Dicha planilla está conformada en su mayoría por alcaldes del partido Vamos, que se ha constituido en la principal fuerza opositora del actual gobierno.

De las 340 alcaldías del país, dicha agrupación tiene 131, seguida por el partido Cabal, con 50, y la Unidad Nacional de la Esperanza (Une), con 39 alcaldías.

La nueva Junta Directiva de la Anam, incluye más de 10 alcaldes que forman parte del partido Vamos, lo que supone alto nivel de influencia en las decisiones de la asociación edil, tanto en un año preelectoral como en el 2027, cuando se celebrarán las elecciones generales.

Plataforma política

Según Selvin García, exalcalde de Pachalum, Quiché, y expresidente de la Anam, la asociación siempre ha servido como una plataforma política para todos aquellos alcaldes que buscan reelegirse en sus cargos o posicionarse en otros puestos públicos. Incluso, ha sido el medio para la conformación de partidos políticos.

“La Anam ha sido sujeta a ser una plataforma política de todos los que hemos sido presidentes y, a partir de que se tiene más incidencia en los recursos, también facilita tener cierta relación con los alcaldes y apoyo. Entonces, no podemos olvidar que hubo una Anam que fue una plataforma para la creación de un partido político, que es Prosperidad Ciudadana. Las acciones que se realizan también pueden fortalecer a un partido o para ser una plataforma para un precandidato en su momento”, indicó .

El politólogo Renzo Rosal también consideró que la Anam es una plataforma “político-electoral” que contribuye a los intereses particulares de los alcaldes, incluido su presidente, Sebastián Siero, quien claramente busca mantenerse activo y cobrar notoriedad dentro del ámbito político nacional.

“El alcalde Siero querrá mantenerse como alcalde de Santa Catarina Pinula, pero pensando él en una plataforma de más largo plazo. Por edad y demás, creo que buscaría que quisiera ser alcalde de la capital, a futuro, quién sabe. La Anam representa una plataforma que se presta a esos intereses", añadió.

Institución como contrapeso

Además de ser una plataforma política, la Anam también debe jugar un papel importante como contrapeso, no solo del Organismo Ejecutivo, sino también de otros poderes cuando las medidas tomadas no vayan encaminadas al bien de los municipios, aseguró García.

“Dependiendo de quién sea el presidente de su junta directiva y la visión y los objetivos que tengan, la Anam tiene que ser una asociación que representa los intereses de los alcaldes, del municipalismo, del municipio, pero puede y tiene que ser un contrapeso de cualquier poder. Hay que recordar que hay pesos y contrapesos y eso es la democracia, que no haya un poder que determine las decisiones por sí solo, y la Anam en diferentes períodos ha jugado un papel importante de contrapeso del gobierno”, afirmó.

Como ejemplo de ese papel, García indicó que, durante su gestión como alcalde en el año 2005, durante el gobierno de Óscar Berger, se opuso a la asignación para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) por medio del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur), ahora conocido como el aporte extraordinario, pese a que en ese entonces él formaba parte de los alcaldes electos por el partido oficial.

Por su parte, Rosal consideró que, si bien la Anam puede constituirse como un contrapeso que brinde equilibrio a las decisiones del Estado, tanto el presidente de la Anam como los alcaldes buscan hacerse de un “posicionamiento” que los mantenga a la vista de todos, para lo cual deben buscar un “enemigo”, siendo en este caso el Gobierno.

“Él –Siero–, la junta directiva y los alcaldes en general querrán utilizar la Anam como una plataforma de posicionamiento, pero para ese posicionamiento hay que tener un enemigo enfrente, y el enemigo a vencer o a enfrentar es el Gobierno”, aseguró.

A criterio del experto, el Ejecutivo también es responsable de la situación de confrontación con la Anam, ya que no ha sabido gestionar de buena manera el diálogo y la comunicación con las municipalidades.

“El Ejecutivo ha tenido un manejo muy precario de relacionamiento con los alcaldes. El Movimiento Semilla solo ganó una alcaldía, entonces, no tuvo una elección en el 2023 destacable en los gobiernos locales y, en los primeros dos años de gobierno, fueron muy pocas las acciones que desarrollaron de diálogo con los alcaldes. Creo que solo se quedaron en intentos”, afirmó.

Estrategia de debilitamiento

Tomando en cuenta la reelección de Siero en la presidencia de la Anam, el Ejecutivo se enfrentará a dos años difíciles, en los cuales se mantendrá la confrontación por parte de la asociación de alcaldes en la búsqueda de un “debilitamiento” del Ejecutivo, hizo ver Rosal.

“Ahora, el resultado es una junta directiva o una presidencia de la Anam contra el Ejecutivo; va a llevar a cabo un proceso de debilitamiento muy fuerte. Creo que el Ejecutivo, al no tener representantes en los espacios de gobiernos locales, al no tener capacidad, no tener la intención, no sé si fue por capacidad o indecisión de manejar estratégicamente el relacionamiento con los gobiernos locales, lo que aquí se vislumbra es que, en esta nueva gestión de la Anam, va a haber un proceso cada vez más de buscar desde los gobiernos locales presionar al Ejecutivo para que ceda a sus demandas”, puntualizó.

Se intentó obtener la postura del presidente de la Anam para conocer detalles sobre la conformación de la nueva Junta Directiva de la asociación, así como de los intereses y planes en común con el resto de sus integrantes. Sin embargo, al cierre de esta nota no se tuvo respuesta a los mensajes enviados a su celular.