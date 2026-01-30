Alcaldes intercambian señalamientos y calientan la elección de la Anam

Este 31 de enero se elegirá al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam) para el período 2026-2028. Actualmente, la entidad es dirigida por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula.

Según sus principios, la Anam es una entidad privada, autónoma y sin fines de lucro, que representa, defiende y coordina con los gobiernos locales el fortalecimiento del municipalismo, con el objetivo de promover la autonomía y participación en políticas públicas para el desarrollo municipal, en beneficio de la calidad de vida y la educación de los habitantes.

En los últimos días, el proceso ha cobrado notoriedad debido a los señalamientos del alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo, quien acusa a Siero de obstaculizar su candidatura.

Arredondo sostiene que, en una reunión realizada en la segunda semana de enero, en la que participó Siero junto con 11 alcaldes de Santa Rosa, fue nombrado, sin su consentimiento, presidente de la Asociación de alcaldes de Santa Rosa. Según el jefe edil, esta designación lo inhabilitaría automáticamente para postularse a la presidencia de la Anam.

"La desesperación es tanta, porque saben que no tienen capacidad, ni siquiera de formar su junta directiva para el 31 –de enero– y por eso están asustados. Saben que están a punto de perder la Anam y por eso hacen estas ilegalidades para sacarme de la jugada, para sacarme de mi candidatura para la presidencia de la Anam, porque saben que es la única manera de que me pueden ganar", asegura.

El alcalde de Nueva Santa Rosa también afirma que, con base en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, tiene derecho a rechazar el cargo. Dicho artículo establece que “toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no están basadas en ley”. Por ello, insiste en que continuará su búsqueda por la presidencia de la Anam.

Apoyo presidencial

Desde hace varios meses, se ha mencionado que Arredondo cuenta con el respaldo del presidente Bernardo Arévalo para presidir la Anam. Siero afirmó que en cuatro reuniones realizadas en diciembre entre el mandatario y alcaldes de los 22 departamentos, el objetivo fue recabar apoyo para Arredondo.

Arredondo confirmó esta cercanía: “Con el presidente de la República, tenemos buena comunicación y encontramos coincidencias en nuestras agendas para el cambio municipalista".

El jefe edil expone que a partir de esas ideas se plantean ganar la Anam para "trabajar por la institucionalidad y ayudar a los alcaldes”.

También criticó acciones emprendidas por Siero, como la acción legal contra el presupuesto del 2026, en la cual se oponía a la asignación del 6% a las municipalidades, buscando mantener el 10% de aporte constitucional, asegurando que "no son medidas que debería tomar un presidente de la Anam".

Arredondo reiteró que continuará en la contienda por la presidencia de dicha asociación el próximo sábado.

Siero busca la reelección

Por su parte, Siero confirmó que buscará la reelección con el respaldo, asegura, de más de 200 alcaldes.

“Sí, nosotros vamos a participar el sábado para la reelección de la Anam. A lo largo del mes de enero visitamos los 22 departamentos y tenemos consolidado el apoyo de 247 alcaldes. Nos ha tocado ser el contrapeso en nuestro sistema democrático contra el Ejecutivo. A nosotros nos ha tocado salir a defender el municipalismo, ya que en este gobierno se ha demostrado que las municipalidades somos los únicos que estamos llevando obras de desarrollo a nuestros municipios”, afirmó.

Respecto de los señalamientos de Arredondo, Siero los rechazó y aseguró que fue decisión de los alcaldes de Santa Rosa nombrarlo como presidente departamental.

“Son ataques normales que se dan en la política en Guatemala. Lamentablemente los candidatos están acostumbrados, en lugar de dar una propuesta, a atacar, y desconoce totalmente cómo funcionan los estatutos de la Anam y cómo funciona la Anam a lo interno. Justamente nosotros, como Anam, tenemos en enero que convocar a elección de presidentes departamentales y los alcaldes de Santa Rosa decidieron ponerlo a él de presidente departamental. Justamente a él, al ser presidente departamental, tiene una posición de inhabilitación para poder participar”, aseguró.

Siero explicó que, si Arredondo no acepta el nombramiento, debe presentar su renuncia formal ante la directiva de la Anam, lo cual no ha hecho correctamente.

“Sí, el procedimiento es que él renuncia ante la Junta Directiva. La directiva tiene que conocer su renuncia y, al ser aprobada, se le notifica. Es un proceso muy similar cuando renuncia un alcalde, que puede presentar su renuncia, pero esa renuncia no es válida hasta que el Consejo Municipal te la autoriza. Funciona igual, es el mismo principio”, dijo.

Siero añadió que varios alcaldes le han asegurado que han sido convocados por Arredondo a reuniones en las que se les ofrecen proyectos a cambio de su voto.

“Están llevando a los alcaldes a reuniones con el presidente del Palacio para prometerles obras en el FSS -Fondo Social de Solidaridad- o en el Fodes -Fondo de Desarrollo Social- a cambio de que voten por él. Y los alcaldes, aun así, no le dan el apoyo porque llevamos dos años de recibir mentiras de parte del presidente –Arévalo–, que cuando llegan a las reuniones ya no le creen. Y eso es parte del por qué los alcaldes quieren votar por mi persona”, puntualizó.

Siero también aseguro que aún hay poco más de 40 alcaldes indecisos, mientras que unos 47 no votarán por él.

Más aspirantes

Además de Siero y Arredondo, el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, confirmó su intención de postularse. En la elección de 2024 había desistido de participar y accionó legalmente contra los resultados.

Pellecer dijo haber sostenido encuentros con alcaldes, diputados y representantes del Ejecutivo para presentar su propuesta.

“El acercamiento no solo es con el presidente, con el vicepresidente, es con todas las personas que quieran conocer sobre la Anam, ya que es una institución que representa a los alcaldes y que además necesita de otras representaciones del gobierno, en este caso del Congreso de la República, del Ejecutivo, porque los alcaldes hemos estado al margen y siendo los representantes de los pueblos creo que debemos poner nuestro grano de arena y nuestro punto de vista”, afirmó.

También se ha mencionado al alcalde de San Francisco, Petén, Juan José Paredes, como posible candidato, aunque no se ha confirmado apoyo de otros jefes ediles ni se han reportado acercamientos.

¿Cómo se conforma la Junta Directiva de la Anam?

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) está conformada por un alcalde de cada uno de los 22 departamentos del país.