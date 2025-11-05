En la recta final por la presidencia de la Anam, Sebastián Siero inaugura sede en zona 1

A pocos meses de finalizar su período en la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), el presidente Sebastián Siero inaugurará una sede en la zona 1 capitalina. El inmueble fue adquirido con fondos propios por Q4 millones 545 mil.

La sede, según confirmó Siero, es una casa de 419 metros cuadrados ubicada en la 8ª calle y 1ª avenida de la zona 1. La inauguración será el próximo jueves 6 de noviembre.

Se tiene previsto que las oficinas administrativas de la Anam comiencen a funcionar en la nueva sede a partir del lunes 10 de noviembre.

Además, se habilitarán dos habitaciones que los ediles del país podrán utilizar sin costo mientras permanezcan en la capital. Según explicó Siero, mientras tanto la Anam mantiene un convenio de descuentos con el hotel Clarion Suites.

El edil se refirió a los proyectos a futuro en el inmueble: “En la parte de atrás la idea es hacer un área de hotel para alcaldes; se pondrán a funcionar las primeras dos habitaciones. Si vemos que tienen alta demanda, ya veremos de construir más habitaciones”, agregó.

También contará con algunas oficinas disponibles y equipadas para reuniones o capacitaciones, según afirmó.

Actualmente, la asociación opera en el edificio del Instituto de Fomento Municipal (Infom), en la zona 9, el cual será desocupado en diciembre.

La compra de un inmueble para la Anam fue uno de los compromisos adquiridos por Siero cuando fue electo presidente. La inauguración se realiza en un contexto en el que compite contra otros dos ediles para la próxima elección, que se espera se lleve a cabo en enero.

Para este año, Siero prometió, además de la nueva sede, frenar los dos reglamentos sobre tratamiento de aguas residuales y clasificación de desechos sólidos. El primero fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad al otorgar un amparo provisional a la Anam, y el segundo fue declarado inconstitucional por la misma corte en agosto pasado.

Sin sede

Durante la presidencia de Francisco “Paquito” Pérez, alcalde de El Jícaro, El Progreso, la Anam inauguró una sede en la zona 13. En el acto estuvo acompañado del presidente de turno, Alejandro Giammattei.

Ambos participaron en el evento, cortaron el listón y recorrieron las instalaciones. A las afueras del edificio había una manta con los logotipos de la Anam. Cuando Siero fue electo, denunció que el inmueble no había sido adquirido por la institución y que los fondos se encontraban en las cuentas de la Anam.

El total era de Q5 millones 100 mil, aportados por las 340 municipalidades, que presuntamente se habían destinado a la propiedad en la zona 13. Esos mismos fondos fueron utilizados para adquirir el inmueble actual en la zona 1.

El remanente entre los montos quedará disponible para realizar alguna modificación o ampliación que se requiera, según Siero.

El inmueble fue comprado directamente a una persona particular de la tercera edad. El precio ofertado en páginas de venta de inmuebles era más alto, pero el anterior dueño aceptó la oferta de la asociación.

En 2021 y 2023 el inmueble estuvo en alquiler durante varios meses, con cargo al Ministerio de Gobernación, para oficinas de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. En 2022 fue arrendado por la Secretaría de Bienestar Social. En ambos casos, el costo rondó los Q350 mil anuales.

Evento

La inauguración se realizará un día antes del evento anual de entrega de reconocimientos a buenas prácticas que organiza la Anam. Además de los alcaldes, fueron invitados el contralor general de Cuentas, Frank Bode Fuentes, y la fiscal general, María Consuelo Porras.