Elección de la Anam sucede entre acusaciones, señalamientos y acciones legales

Este sábado 31 de enero, a las 9.00 horas, se llevará a cabo la Asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam), en la cual se elegirá a la nueva junta directiva para el periodo 2026-2028.

En los últimos días, la carrera por la presidencia de la Anam ha cobrado relevancia, principalmente por los señalamientos realizados por el alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo, contra el actual presidente de la asociación, Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, a quien acusa directamente de estar detrás de su nombramiento como presidente de los alcaldes de Santa Rosa, lo cual le imposibilita competir por la presidencia de la entidad.

Además de los señalamientos contra Siero, Arredondo también publicó en sus redes sociales un mensaje en el que asegura que los integrantes de su planilla para la presidencia de la Anam “han recibido amenazas de muerte”, esto como una “intimidación” para que no participen este sábado en la elección y así evitar que gane la presidencia.

El jefe edil también aseguró que este tipo de situaciones “son inaceptables”, ya que atentan directamente contra la democracia municipal y la libre elección de las autoridades de la asociación.

Por su parte, Siero ha desmentido los señalamientos vertidos por Arredondo, asegurando que “son ataques normales que se dan en la política en Guatemala. Lamentablemente, los candidatos están acostumbrados, en lugar de dar una propuesta, a atacar”, y afirmó que el alcalde de Nueva Santa Rosa desconoce los estatutos de la Anam, así como los procedimientos para renunciar al cargo que le fue asignado por los jefes ediles de su departamento.

Siero también asegura que cuenta con el respaldo de 247 jefes ediles de todo el país para reelegirse en la presidencia de la Anam por los próximos dos años.

Así también, Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, quién también busca la presidencia de la Anam, envió por medio de sus redes sociales un mensaje a los alcaldes del país para que apoyen su candidatura a la presidencia de la asociación este sábado, en el que asegura que se “compromete” a encabezar una planilla “que cambie por completo la dirección de la Anam”, por lo que solicita el respaldo de los jefes ediles.

La asamblea de la Anam se realizará este sábado 31 de enero en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, ubicado en la zona 10 capitalina. Los puntos contemplados en la agenda son la presentación del informe anual de actividades y la “Memoria de Labores 2025”, el informe sobre estados financieros, la presentación del plan de trabajo 2026, y la elección, juramentación y toma de posesión de los miembros de la junta directiva electa para el periodo 2026-2028.

Niegan amparo a Arredondo

El Juzgado Séptimo de Instancia Penal del departamento de Guatemala denegó una acción de amparo interpuesta por el alcalde de Nueva Santa Rosa, José Enrique Arredondo, contra el Consejo Consultivo, la junta directiva y la Comisión Electoral de la Anam, por el impedimento que enfrenta para participar como candidato a la presidencia de la asociación, debido a su nombramiento.

En su resolución, el juzgado constituido en tribunal de amparo denegó y suspendió “definitivamente” su trámite, al considerar que la acción presentada por el jefe edil fue “prematura” e incumplía un requisito procesal esencial: el “principio de definitividad”.

Según el fallo, Arredondo alegaba que se le impediría inscribirse como candidato a la presidencia de la Anam debido a su nombramiento como presidente de la Asociación de Alcaldes de Santa Rosa. Sin embargo, el tribunal consideró que la acción fue prematura, ya que no se habían agotado los recursos ordinarios que exige el principio de definitividad en materia de amparo.

También se indica que, al momento de presentarse la acción, la Comisión Electoral —encargada de gestionar el proceso electoral y resolver impugnaciones— no se había integrado y, por lo tanto, no existía un acto definitivo contra el cual accionar.

Por esa razón, el tribunal resolvió que la acción era improcedente, ya que, antes de presentar el amparo, Arredondo debía agotar los recursos previos establecidos en la ley.

En resumen, el amparo fue rechazado por prematuro, dado que el jefe edil de Nueva Santa Rosa no esperó la integración de la Comisión Electoral ni agotó los mecanismos ordinarios de impugnación dentro de la Anam para accionar por la vía legal.