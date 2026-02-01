Reelección de Siero en la Anam consolida un bloque opositor al gobierno de Arévalo

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, retuvo la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), lo que le dará control a nivel regional y visibilidad para ser una oposición permanente hasta que concluya la administración de Bernardo Arévalo.

Así lo interpretan analistas consultados tras la reelección de Siero, oficializada en la asamblea de alcaldes celebrada el 31 de enero. El jefe edil permanecerá otros dos años al frente de la Anam.

Esta organización, que agrupa a las corporaciones municipales del país, ha ganado notoriedad en los últimos años, ya que algunos actores políticos la utilizan como plataforma para posicionarse públicamente y dirigir recursos regionales, según expertos.

Durante la elección, Siero no tuvo competencia y resultó electo como planilla única. Sectores de oposición señalaron que enfrentaron obstáculos que les impidieron presentar una candidatura alternativa.

Tras su reelección, el jefe edil minimizó los señalamientos en su contra, al afirmar que quienes manifestaron inconformidad no contaron con organización ni respaldo político, pese a haber tenido un mes para presentar una planilla.

Siero ganó notoriedad el año pasado, cuando presionó públicamente al gobierno de Bernardo Arévalo para que sancionara el decreto 7-2025, conocido como “ley de gasto exprés” para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Oposición permanente

El alcalde tendrá la presidencia de la Anam por los próximos dos años lo que lo posiciona como potencial oposición hasta que concluya el gobierno de Arévalo, en enero del 2028.

“El resultado es la ausencia de operación política del gobierno, de no tener condiciones para hacer alianzas en el sector municipal. Dejaron que se consolidará una oposición sin mayor fuerza”, dijo Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

La Anam ganó notoriedad con Edwin Escobar, quien a criterio de los analistas la usó como plataforma política previo a la creación del partido Prosperidad Ciudadana, quien junto a Blanca Alfaro, buscó llegar a la presidencia.

“La oposición está débil, por eso usan la Anam para conseguir visibilizarse, pero la experiencia nos dice que la Anam es una plataforma muy gremial sin mayor incidencia en política nacional, más que el manejo de recursos”, enfatizó Marroquín.

Aunque la oposición esté debilitada, la falta de apoyos y negociaciones a lo municipal, complica el escenario restante para el gobierno. “Será una piedra en el zapato para Arévalo por ser un alfil de la oposición, se le cedió una plataforma a ese grupo”, dijo Marroquín.

También Guillermo Fuentes, analista político de la organización Aire, considera que la Anam, con Siero en la dirigencia, ha dejado claro que no comparte muchos de los criterios del Ejecutivo.

“Vemos que Siero ha sido una oposición al gobierno de Bernardo Arévalo. La Anam es autónoma y tiene derecho de no compartir las ideas de gobierno, pero tampoco pude perjudicar una a la otra”, comentó.

Pero Fuentes si ve riesgos en lo que pueda generar la Anam en los últimos del gobierno de Arévalo, ya que el tipo de oposición no ha sido el más adecuado al hablar de política.

“Siero ha estado actuando con una oposición no constructiva, eso genera poco progreso y avance para la población. Anam era para apoyarse entre las comunas y poder mejorar, pero en los últimos años ya es una plataforma política desde la administración de Edwin Escobar, que han utilizado el resto de presidentes”, concluyó.

La elección de Siero será impugnada, según un grupo de alcaldes, pero hasta ahora no se han presentado las acciones legales.