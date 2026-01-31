Sebastián Siero es reelecto presidente de Anam y jefes ediles denuncian bloqueos a la oposición

El alcalde de Santa Catarina Pínula, Sebastián Siero, fue reelecto como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), pero su reelección ya está siendo cuestionada por opositores.

La asamblea de los alcaldes fue convocada para este sábado 31 de enero en un hotel de la ciudad de Guatemala, reuniendo desde las 7 horas a los jefes ediles que se preparaban para la elección.

Un día antes de las votaciones, el alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo, recibió un revés legal al ser suspendido un amparo con el que buscaba participar en la elección, debido a otros cargos que le impidieron ser líder de una planilla.

La votación en la que Siero fue reelecto se dio de manera “exprés”, según denunciaron algunos alcaldes, que calificaron como un “robo” la elección por presuntamente no permitir la presentación de una planilla de oposición.

Siero estará al frente de la Anam por otros dos años, para el periodo 2026-2028, según los resultados de la asamblea de jefes ediles que para el filo de las 10 horas ya había concluido.

El control político de la Anam destacó en 2025 cuando Siero lideró a un grupo de alcaldes, quienes presionaron de manera pública por la sanción del decreto legislativo 7-2025.

Se trata de la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo, que permite a las organizaciones regionales retener y utilizar los fondos no ejecutados el año anterior, mecánica que algunos califican como discrecional y que podría prestarse a actividades clientelares, en el marco de acciones política que podrían caer en campaña anticipada.

Anuncian acciones

El alcalde Arredondo, junto al alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, cuestionaron la reelección de Siero, debido a que no se les permitió presentar una planilla como alternativa.

“Es un robo, no quisieron aceptarnos la planilla. 10 minutos antes estaban dando un formulario, no aceptaron el que nosotros traíamos, tenía que ser uno de ellos y ahora que ya no hay tiempo”, dijo Pellecer.

Junto a Arredondo, a pesar de tener una resolución judicial en contra, se había consolidado una propuesta de planilla, pero según sus declaraciones se les impidió participar para favorecer a Siero.

“Esta hoja me la dieron 10 minutos antes, acá están todos, los 22 representantes de cada departamento. Ellos no tienen una planilla porque no tienen gente de Jalapa ni Izabal, los estatutos dicen que para integrar planilla se necesita un representante de cada departamento”, explicó.

Lo inmediato será una acción de amparo, porque además de señalar bloqueos en la participación, consideran que no se respetaron todas las reglas que exige la Anam para sus elecciones.

“Si tienen gente de Jalapa e Izabal es porque falsificaron las firmas, eso no se va a quedar acá. Esto es una violación a cualquier cosa, hoy violaron nuestros derechos a participar, hoy se robaron la Anam, esta Anam es ilegítima”, destacó Arredondo.

“Fue una sorpresa”

Por su lado el reelecto presidente de Anam declaró estar contento por tener el apoyo de los alcaldes del país, y dijo que “fue una sorpresa” no tener competencia por ser planilla única.

“Que las otras planillas no lograran tener la cantidad mínima de alcaldes demuestra que los alcaldes están apoyando este proyecto, que no es un proyecto Sebastián, es un proyecto de los 340 alcaldes porque estamos defendiendo el municipalismo”, dijo. Sobre las supuestas irregularidades el presidente de la Anam restó importancia a esos señalamientos. “La otra parte quería una prórroga para conformar la planilla, pero la convocatoria a la asamblea fue hace más de un mes, tiempo suficiente para hacer una planilla, si no pudieron hacerla en un mes no podrían hacerla en 10 minutos”.