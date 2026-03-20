Nuevo TSE recibe cambios a reglamentos con inconsistencias, riesgos y poco tiempo para implementarlos

Este 20 de marzo inicia el periodo de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que entre sus responsabilidades se añade el análisis de las reformas a los reglamentos electorales que dejó la magistratura saliente.

Para analistas consultados, los cambios que se dieron “a última hora” mantienen una redacción confusa en algunos artículos, lo que podría generar vacíos legales y una interpretación antojadiza de las reglas electorales.

Por ello, los expertos recomiendan que los nuevos magistrados que están a cargo del TSE evalúen esas reformas, para evitar vacíos legales que podrían traducirse en ataques políticos o la evasión de la ley para el financiamiento electoral.

El nuevo pleno electoral está integrado por los magistrados titulares Mario Alexander Velásquez Pérez; Roberto Estuardo Morales Gómez; Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo; Karin Virginia Romero Figueroa; y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

A ellos les apoyan los magistrados suplentes Giovanni Francisco Soto Santos; Joaquín Rodrigo Flores Guzmán; Francisco Javier Puac Choz; Sergio Amadeo Pineda Castañeda; y Alfredo Skinner-Klée.

La primera presidencia del TSE corresponde a la magistrada Mariella Josabeth Rivera Acevedo, y la misma continuará con los otros magistrados titulares en orden de edad hasta llegar al más joven.

El @CongresoGuate llega a acuerdos y los diputados eligen a los magistrados titulares del @TSEGuatemala que van a coordinar los próximos dos eventos electorales en Guatemala. Conozca quienes son y sus antecedentes en la siguiente nota.

⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/HpjvsmMExq pic.twitter.com/qcb9LRIXmI — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 11, 2026

Las autoridades salientes reformaron los reglamentos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp); Voto en el Extranjero; Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas; y el de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Cada una de las reformas fue elaborada bajo consenso de los partidos políticos vigentes ante el TSE, ya fueron publicados en el Diario Oficial, pero ahora depende del nuevo pleno electoral mantener los cambio, modificarlos o revertirlos.

Lavado de dinero

El gobierno de los Estados Unidos ha dejado claro que Guatemala necesita actualizar su legislación para combatir el lavado de dinero, de lo contrario podría caer en una lista gris que afectaría al país en materia financiera.

El Congreso tiene una iniciativa de ley que hasta ahora ha sido evadida por los diputados y se estanca sin siquiera aprobarse en primera lectura.

Al mismo tiempo, en las reformas al reglamento del Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas existen vacíos, que según Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), facilitan el lavado de activos.

“Me parece que la forma como fueron redactas las reformas relajaron el tema del control de los recursos económicos. Desde mi perspectiva, preocupa que personas que donan hasta Q30 mil quede a su discreción si llevan o no libros de control”, advierte Hidalgo.

El TSE se integra con cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Fotografía: Prensa Libre.

Mantener esta reforma, a criterio del analista, significa abrir las puertas para que el evento electoral del 2027, y los venideros, sean mal utilizados para grupos criminales para financiar con dinero ilícito a organizaciones políticas.

“Parece que este relajamiento que permite la discrecionalidad de llevar libros de control va en contra del sentido que tiene buscar la aprobación de la ley antilavado en Guatemala, debemos de buscar que todos los instrumentos legales tengan la misma orientación”, agregó Hidalgo.

La inmunidad

Entre los cambios a los reglamentos, el TSE saliente eliminó la frase que dotaba de inmunidad al candidato que reciba su credencial, explicando en la reforma que este documento será entregado toda vez quede en firme la resolución.

Para Hidalgo, la forma en que quedan los cambios al reglamento podría llevar a una interpretación antojadiza de la ley, que podría dejar expuestos, de manera legal, a algunos candidatos.

“Parece beneficioso, dado las características con las que muchos candidatos se inscriben, pero también es un riesgo para la judicialización a todo nivel de candidaturas que no sean del gusto de algunos sectores”, indicó.

Este mismo riesgo advierte Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, quien ha dado seguimiento a los procesos electorales y a los constantes intentos de reformas a la Ley Electoral.

“Veo que deja un plazo muy marcado donde podría entenderse como un vacío, para que mientras este en firme la inscripción, se puedan solicitar, en casos extremos, ordenes de captura contra candidatos que puedan generar incomodidad a ciertos sectores”, coincide Cruz con el análisis de Hidalgo.

Oportunidades

Las dudas a los reglamentos, lejos de ser vistos como un obstáculo, deben de ser considerado como oportunidades para fortalecer la institución y la democracia, explica Pablo Escobar Guerra, coordinador de incidencia política del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

El desafió, opinan los analistas, también radica en la implementación de las reglas con tan poco tiempo antes de la convocatoria a las elecciones generales, que se tiene prevista para la tercera semana de enero del 2027.

“Desde el punto de vita del MCN, lo principal que debe hacer el STE es implementar de manera correcta los reglamentos, para así incluir separación de propaganda y proselitismo, para que este bien definido cuando comience el proceso electoral”, indica.

Los analistas también consideran que es posible mejorar la forma en que quedó lo relativo al voto en el extranjero y la unidad de medios de comunicación, que muchas veces suele ser una limitante para que los políticos puedan hacer campaña.

Analistas destacan que el TSE no tiene que tener margen de error para el próximo evento electoral. Fotografía: EFE/ Esteban Biba

Con las dudas alrededor del financiamiento, Escobar considera que el TSE tiene que hacer que el proceso sea amigable, sin dejar de controlar que todo aporte económico que los ciudadanos quieran hacer a los partidos sea legal.

“En procesos electorales pasados a los ciudadanos se le volvió muy burocrático y lleno de restricciones. No es evitar la fiscalización, eso sí se debe de hacer, pero de la mano con la manera de incentivar el apoyo licito, el apoyo honesto, a los partidos”, indicó.

Hidalgo también considera que la oportunidad que tienen los nuevos magistrados es crucial, ya que podrían subsanar errores que lejos de fortalecer la democracia la podrían dejar vulnerable.

“Hoy más que nunca el TSE debe de evaluar, si o si, sus capacidades internas para garantizar que junto al personal humano van a cumplir los cometidos. El TSE debe demostrar que es supremo y que no hay margen de error porque si no se pone en riesgo la democracia en Guatemala”, concluyó.