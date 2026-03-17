Diputados abandonan la sesión y detienen la aprobación de la ley contra el lavado de dinero

El pleno del Congreso casi concluye con la agenda prevista para la sesión plenaria de este martes, pero la misma se levantó por falta de quorum cuando tan solo faltaba uno de los puntos del orden del día.

Los diputados tenían previsto tramitar en su primera lectura la iniciativa 6593, que propone crear la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento Terrorista.

El pleno del Congreso durante la primera parte de la sesión contó con la presencia de más de 107 diputados, lo que permitió la juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También les alcanzó el quorum para emitir el decreto que da vida a la futura Corte de Constitucionalidad (CC), y emitió el acuerdo para la futura juramentación, cuya fecha será comunicada por la Junta Directiva del Congreso.

Con más de 100 diputados en el pleno, también se aprobó en tercera lectura y redacción final una nueva ley que mejora la cantidad de pensión que reciben los jubilados del Instituto de Previsión Militar (IPM); luego de esto, los diputados comenzar a desmarcarse y abandonar el hemiciclo.

La agenda, aprobada el pasado lunes 16 de marzo en jefes de bloques, incluía como último punto del día la aprobación en primera lectura de la ley anti lavado de activos, pero el más de centenar de diputados que estaba en el hemiciclo rápidamente comenzó a reducirse a tal punto que la sesión legislativa fue suspendida porque no había el mínimo de 80 legisladores para continuar con la plenaria.

Teme sanciones

El diputado Julio Héctor Estrada, integrante del bloque Cabal, y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, advirtió que es necesario que el parlamento avance con esta iniciativa, de lo contrario, podría ser mal visto a nivel internacional.

“Yo estaba consciente de que había consensos”, declaró Estrada, indicando que llegó tarde por una reunión con el presidente de Alemania, pero que todavía le fue posible apoyar la emisión de los decretos, como se había consensuado en la sesión de jefes de bloques del día anterior.

“Vine a quedarme para leer la iniciativa de ley, no sé en qué momento se perdieron los consensos pero habrá que reunirnos de nuevo y buscar otra vez los apoyos para que se pase en primera, segunda y tercera lectura”, indicó.

Por su experiencia, el diputado considera que todavía es posible la aprobación de la ley si comienza a ser tramitada antes o poco después de Semana Santa, para que finalmente quede aprobada antes del receso parlamentario que inicia el 15 de mayo.

“Si pasamos de esa fecha y nos vamos a agosto con la aprobación, yo creo que ahí sí definitivamente nos vamos a la lista gris y hay consecuencias de financieras y de comercio y de inversión para Guatemala”, advirtió Estrada.

Diputados de varias bancadas conversan durante la sesión de este martes 17 de marzo, minutos antes de abandonar el pleno. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)

¿Qué plantea?

El dictamen favorable a la iniciativa 6593, emitido por la Comisión de Economía del Congreso, propone modernizar el marco legal guatemalteco para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de alinearlo con estándares internacionales y preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), programada para el 2027.

La propuesta introduce cambios estructurales en el sistema antilavado del país y, según el dictamen, busca fortalecer tanto el sistema preventivo como el régimen sancionatorio, así como mejorar la coordinación institucional.

Una de las principales novedades es que la iniciativa plantea actualizar el marco legal vigente, que tiene más de dos décadas, para adaptarlo a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El dictamen incorpora un modelo utilizado internacionalmente conocido como “enfoque basado en riesgo”, que obliga a las instituciones a identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.

Aunque la iniciativa mantiene su objetivo original, el dictamen incorpora enmiendas orientadas a mejorar su aplicación práctica.

También se introdujeron cambios para armonizar la iniciativa con otras leyes nacionales y con estándares internacionales, con el fin de evitar contradicciones legales.

En síntesis

Las principales novedades del dictamen de la Iniciativa 6593 se centran en:

Modernizar la legislación antilavado

Incorporar un enfoque basado en riesgo

Precisar definiciones clave del régimen preventivo

Ajustar el alcance de los sujetos obligados

Fortalecer la coordinación institucional y la supervisión

Alinear la legislación guatemalteca con estándares internacionales.

Según la Cámara de Finanzas de Guatemala, las enmiendas introducidas en el dictamen buscan mejorar la aplicación práctica de la ley sin modificar su objetivo principal: combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y preparar al país para la evaluación internacional del sistema antilavado.