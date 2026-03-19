El primer gran desafío del nuevo TSE es contar con el presupuesto para planificar las elecciones 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reunió a la magistratura saliente con las autoridades electas para un proceso de transición, en donde se abordó la necesidad de contar con los recursos económicos para planificar las próximas elecciones.

El nuevo TSE comenzará este 20 de marzo, con la magistrada Mariella Josabeth Rivera como la primera presidenta, quien deberá coordinar, junto al resto del pleno, la convocatoria a elecciones generales para enero del 2027.

La magistratura tendrá apenas 10 meses antes de dar por inaugurado el proceso electoral para el relevo de autoridades en la presidencia, Congreso y corporaciones municipales.

Con este tema sobre la mesa, sucedió la reunión de transición, a la cual no hubo acceso a medios de comunicación. La dirección comunicación del TSE, sin embargo, aseguró que habían participado los cinco magistrados titulares salientes y los entrantes.

El encuentro tuvo una duración de dos horas, aproximadamente. De todas las autoridades presentes, solo el magistrado titular electo, Quelvin Jiménez brindó detalles de los puntos que se discutieron.

“Nos presentaron el plan operativo preelectoral que han trabajado, cómo están los avances y también la situación presupuestaria. Ustedes saben que hubo una suspensión del presupuesto para el 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), y eso ha atrasado algunos procesos administrativos”, dijo Jiménez.

El magistrado titular electo explicó que les entregaron información física y digital, de manera que cada quien pueda estudiarla antes de tomar posesión; por esta razón, Jiménez evitó profundizar en la situación del TSE, hasta comprender toda la información proporcionada.

El magistrado titular electo, Quelvin Jiménez, al finalizar la reunión con el TSE saliente. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

Jiménez sí se reconoció consiente de que tendrán que buscar el apoyo, posiblemente del Ministerio de Finanzas y del Congreso, para poder acceder a los recursos económicos necesarios para planificar las elecciones generales del próximo año.

“Hay algunas gestiones que se tienen que hacer ante el Congreso, como reitero, el proyecto de presupuesto del 2026, que contemplaba ciertas situaciones específicas para el TSE quedó sin efecto, y eso hay que gestionar”, indicó el magistrado titular electo, sin atreverse a dar una cifra de cuánto dinero necesitarían este año para no comprometer el próximo evento.

Requieren recursos

Algunos analistas consultados coinciden en que es indispensable que el Estado le brinde al nuevo TSE los recursos económicos necesarios para organizar las elecciones del 2027, ya que a menos de un año de la convocatoria, se requerirá que la autoridad electoral se prepare.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que el nuevo TSE como prioridad debe de ordenar las áreas administrativas, incluyendo la planificación de sus recursos económicos.

“Tienen que entrar al área administrativa y tomar control. Eso significa el tema financiero, adquisiciones, recurso humano; para así saber que tienen y analizar los desafíos, junto a los desafíos de un plan operativo de cara a las elecciones del 2027”, indicó.

Para Quezada, las nuevas autoridades del TSE tendrán que gestionar el acceso a los recursos que les permitan sentar las bases del próximo evento electoral, lo que por si solo ya representa un desafió para la magistratura.

“Hay gastos extraordinarios, tendrán que tocar las puertas del Congreso para buscar una facilitación de cara a los recursos de manera pronta. Tienen que comenzar a hacer adquisiciones desde ya, antes de las elecciones”, agregó.

El TSE será el escenario del cambio de autoridades este viernes 20 de marzo. Fotografía: Prensa Libre.

Por su parte Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, y quien dio seguimiento al trabajo de la postuladora del TSE, considera que además de tener acceso a recursos se deben fijar reglas de transparencia.

“Es fundamental que el TSE cuente con el presupuesto para el correcto desempeño de sus funciones, considerando que los nuevos magistrados deben velar por esos fondos, incluyendo, además, de buenos controles de transparencia para la ejecución y su dirección”, explicó.

La experiencia

De los cinco magistrados titulares electos, solo Mario Alexander Velásquez tiene experiencia dentro del TSE, como anterior secretario general del órgano electoral.

El resto de electos vienen de cortes de Apelaciones o del ejercicio profesional independiente, por lo que los analistas consideran vital que los magistrados se apoyen del personal interno, de carrera, que ya tiene la experiencia en procesos electorales para preparar el próximo evento.

“Cuando llegan nuevas autoridades siempre hay cambios en las direcciones. El tema es que si se da una depuración se debe realizar antes una evaluación, buscar al personal de carrera”, explicó Solórzano.

Entre esas áreas indispensables destacan cargos en la Secretaría General; Organizaciones Políticas; Registro de Ciudadanos; Unidad Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, y Dirección Electoral.

“El cambio de muchas personas en poco tiempo suele ser perjudicial en la administración pública, el TSE tiene personas con experiencia para fortalecer los procesos democráticos”, dijo el analista.

La nueva magistratura está integrada por Mario Alexander Velásquez; Roberto Estuardo Morales; Mariella Josabeth Rivera; Karin Romero Figueroa; y Quelvin Jiménez Villalta.

Por el lado de los magistrados suplentes figuran Francisco Javier Puac; Alfredo Skinner-Klée; Sergio Amadeo Pineda; Giovanni Francisco Soto; y Joaquín Flores Guzmán.

El acto de traslado de mando será este 20 de marzo en la sede del TSE, Palacio Yurrita, a las 9 horas, según información de los magistrados electos, pero hasta ahora Comunicación Social del TSE no ha dado detalles a la prensa para la cobertura.