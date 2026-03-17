Juramentan a magistrados: Nuevo TSE tendrá a su cargo las próximos dos elecciones generales

El Congreso juramentó a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cinco magistrados titulares y cinco suplentes que tendrán la dirección del máximo órgano en materia electoral del 2026 al 2032.

El período de los nuevos magistrados comienza este viernes 20 de marzo, para lo que se planea un acto de cambio de magistratura y toma de posesión a las 9 horas en el Palacio Yurrita, que opera como la sede central del TSE.

Los seis años que dura la magistratura le permitirá a los togados juramentados desarrollar la planificación y ejecución de los próximos dos eventos de elecciones generales en Guatemala, en los años 2027 y 2031.

Los magistrados titulares son Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Karin Virginia Romero Figueroa, y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Previo a la juramentación, el Congreso conoció y aceptó las renuncias de Morales Gómez y Rivera Acevedo, quienes eran magistrados de las cortes de Apelaciones antes de ser seleccionados para el nuevo TSE.

Los cinco magistrados suplentes son Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, y Alfredo Skinner-Klée.

Las 10 nuevas autoridades del TSE comparecieron ante el hemiciclo y prometieron ante la Constitución Política de la República de Guatemala velar por el cumplimiento de las leyes y la democracia en el país.

El TSE saliente enfrentó una serie de investigaciones del Ministerio Público (MP), que derivaron en allanamientos con el secuestro de las cajas electorales del 2023 y el retiro de la inmunidad de cuatro de sus cinco magistrados titulares.

Incluso autoridades del MP sugirieron, en una rueda de prensa, que era prudente desconocer los resultados electorales del 2023, poniendo en duda el trabajo que coordinó el TSE junto a miles de ciudadanos voluntarios que integraron las distintas juntas electorales.

Principal reto

Previo a la juramentación de las nuevas autoridades del TSE, el diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), razonó su voto a favor de la agenda y la juramentación de las futuros magistrados electorales.

“Hoy es un día importante para la democracia, se comienzan a cerrar procesos que el Congreso abrió en el 2025 y es la juramentación del TSE que tiene varios retos, de cara al evento electoral del 2027”, dijo.

Para el congresista, todas las dudas que dejaron algunos actores en el proceso electoral pasado será uno de los principales retos del nuevo TSE, que deberá recuperar la credibilidad y la confianza del país.

“Debe recuperar la credibilidad, la institucionalidad de un TSE que ha sido debilitado de manera constante. Esta juramentación es el cambio de quien dirige el TSE”, señaló Chic.

Por su parte los magistrados, tanto titulares como suplentes, optaron por no brindar mayor información porque todavía no han tomado posesión del cargo.

Indicaron que este miércoles 18 de marzo tendrán una reunión de transición con el TSE saliente, del que no tienen mayores detalles, pero fuentes indicaron que el encuentro podría ser en horas de la mañana.

“Creo que la principal tarea que tenemos es recuperar la confianza de la población en el TSE. Pues hoy estamos recién siendo juramentados, pero estamos iniciando ya a partir de mañana el proceso de transición y creo que nuestra principal prioridad es recuperar esa confianza que debe tener la población”, dijo el magistrado titular entrante Quelvin Jiménez.

El togado destaca que tomarán posesión a escasos meses de la próxima convocatoria a elecciones generales del 2027, por lo que asegura que tendrán mucho trabajo.

“Hay mucho trabajo por hacer, pero desde el primer día de la toma de posición vamos a ponernos a trabajar de forma transparente para que la población confíe en el proceso y esperamos tener un proceso ordenado y sobre todo en el que la principal triunfadora será la democracia”, concluyó.