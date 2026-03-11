Magistrados electos TSE: quiénes son los 10 abogados electos titulares y suplentes para el período 2026-2032

El Congreso de la República eligió el 10 de marzo a los magistrados titulares y suplentes que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, luego de votar entre la nómina de candidatos enviada por la Comisión de Postulación.

Los perfiles de los funcionarios electos reflejan trayectorias vinculadas principalmente al sistema de justicia, la academia, la política gremial y la administración pública, según la información consignada en sus expedientes, registros públicos y organizaciones de sociedad civil como Guatemala Visible y Movimiento Pro Justicia.

Entre los antecedentes también figuran resoluciones judiciales, participación en espacios de influencia gremial o política y menciones en investigaciones previas, como el caso Comisiones Paralelas 2020 documentados, entonces, por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Ministerio Público.

A continuación se presentan los perfiles de los magistrados electos, elaborados con base en información pública, sus hojas de vida presentadas en el proceso de postulación y antecedentes documentados en investigaciones y datos oficiales.

Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral 2026-2032

1. Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo

Primera presidenta - 155 votos

Magistrada de Apelaciones del 2014 al 2023.

Entre el 2005 y 2014 trabajó como asesora en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, como jefa de la Unidad Jurídica del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala.

De acuerdo con su perfil, asesoró a la jefatura del Departamento Jurídico del Ministerio de Gobernación entre el 2001 y 2004, durante la administración de Alfonso Portillo. Asimismo, entre 1996 y el 2001 laboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores con distintos contratos, relacionados con la negociación de convenios y el dictamen de tratados internacionales.

Además, también se desempeñó como asesora jurídica para el Banco Agromercantil S.A., entre 1987 y 1992.

Ha ejercido la docencia durante seis años en las universidades Rural y Rafael Landívar.

Recibió los votos de la Comisión de Postulación por Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (U. de Occidente).

2. Roberto Estuardo Morales Gómez

Segundo presidente - 130 votos

Se desempeña como magistrado titular de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia que admitió el amparo que excluyó a profesionales de ciencias afines del padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), para la votación para designar a sus magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC); fallo que fue avalado posteriormente por la máxima corte.

Su participación gremial ha sido vinculada con el empresario Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”. Su currículo consigna 15 años como integrante de la Comisión Nacional Registral, entre 2009 y 2024, donde ejerció como representante titular del Cang a partir del 2021 y previamente como representante suplente. Entre 2014 y 2016 fue representante suplente en el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral.

Entre el 2010 y el 2012 prestó servicios profesionales en el Instituto de la Defensa Pública Penal (2010-2012) y ejerció como abogado litigante.

Recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

3. Karin Virginia Romero Figueroa

Tercera presidenta - 155 votos

Se ha desempeñado como catedrática y asesora de tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, de la cual es docente desde el 2007.

Entre el 2003 y 2012 ocupó varios cargos en la Sección de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia.

Fue asesora jurídica en la Vicepresidencia de la República entre el 2012 y 2013. Del 2014 al 2023 fue magistrada suplente de Sala en la Corte de Apelaciones. Asimismo, entre 2016 y 2022 se desempeñó como letrada de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara Civil (Vocalías XIII y X), y posteriormente en la Cámara Penal (Vocalía X) entre 2022 y 2023.

Cuenta con una maestría en gerencia pública y una en derecho constitucional y tiene pensum cerrado en el doctorado en Derecho.

En el 2024 participó en el proceso de postulación para magistrada a la Corte de Apelaciones.

Al ser evaluada por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

4. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

Cuarto presidente - 154 votos

De acuerdo con documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es asesor del Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (Papxigua).

Notas de prensa lo identifican como líder xinka que promovió acciones para demandar la suspensión de la licencia de explotación otorgada a Minera San Rafael.

Por esas circunstancias, se le otorgaron medidas cautelares a favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para su protección y libre ejercicio.

Entre 2024 y 2025 fue asesor legal de la Gobernación Departamental de Santa Rosa. Asimismo, prestó servicios para la Municipalidad de Santa Rosa de Lima entre 2016 y 2023.

Ha prestado servicios profesionales la Gobernación departamental de Santa Rosa y ha sido asesor legal en la Municipalidad de Santa Rosa de Lima.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

5. Mario Alexander Velásquez Pérez

Quinto presidente - 153 votos a favor

Fue el primer perfil que evaluaron los diputados quienes le dieron 153 votos a favor de su candidatura.

Actualmente se desempeña como secretario general del Tribunal Supremo Electoral, motivo por el que mediáticamente fue parte del contexto de las investigaciones del Ministerio Público que cuestionaba la validez del resultado electoral del 2023.

Velásquez Pérez defendió públicamente la integridad del proceso electoral frente a los allanamientos realizados por la Feci.

Su labor cobró relevancia durante el proceso electoral del 2023, cuando hizo oficiales los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron la victoria a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

No obstante, también tuvo un papel en la anulación del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), mediante la emisión de la circular interna 02-2023. En ese documento instruyó, de forma inédita, la verificación de la vigencia y legitimidad de los finiquitos de los candidatos en el portal de la Contraloría General de Cuentas.

Por esa razón, fue denunciado por el exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, quien lo señaló por extralimitarse en sus funciones al emitir la circular, al considerar que contravenía los requisitos de inscripción, acción que impidió que fuera candidato.

Rodas expuso que la exigencia de Velásquez Pérez tenía lugar cuando Alejandro Córdova, quien ahora ocupa la jefatura de la PDH, había cuestionado asuntos que eran competentes del MP y la Contraloría General de Cuentas.

Por otra parte, el actual procurador de los derechos humanos Alejandro Córdova denunció que por cuestiones competentes del MP y de la Contraloría General de Cuentas, acciones que impidieron su inscripción como candidato.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

Magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral 2026-2032

1. Francisco Javier Puac Choz - 152 votos a favor

También reconocido en la política gremial, es vicepresidente de la junta directiva del Cang. En febrero del 2026 fue juramentado por la Secretaría General de la Presidencia como integrante titular de la Comisión Nacional Registral, propuesto por la junta directiva del Cang.

Registrador auxiliar del Segundo Registro de la Propiedad del 2024 al 2025. También fue integrante de la Comisión Nacional Registral.

Actual vicepresidente de la Junta Directiva del CANG, electo en 2025 por medio de la agrupación Unidad por la Justicia. Ha laborado en el ejercicio de la profesión de abogado y notario por más de 21 años.

También se ha desempeñado como docente en la URL. En 2022 se postuló como candidato a fiscal general y en 2024 fue candidato a magistrado de la Corte de Apelaciones 2024-2029.

Cuenta con un doctorado en Derecho por la UMG y una maestría en Derechos Humanos por la URL.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

2. Alfredo Skinner-Klée Arenales - 148 votos

En febrero del 2020 fue nombrado presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

Del 2004 al 2008 fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y desde el 2014 integra el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Cenac).

Tiene trayectoria político-partidaria desde al menos 1990, cuando fue electo diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén). Fue dirigente y fundador del Movimiento Reformador (MR), agrupación con la que se formó la Gran Alianza Nacional (Gana). En el 2005 fue secretario adjunto II de este partido y volvió al Parlacén con esa misma agrupación entre 2008 y 2010.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

3. Sergio Amadeo Pineda Castañeda - 150 votos a favor

Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 2014 y noviembre de 2023, período que se prolongó más allá de 2019 debido a que el Congreso de la República no eligió a tiempo a sus sucesores.

Durante su paso por la Corte integró comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones. Su nombre fue mencionado en la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, por lo que en 2021 la Feci solicitó el retiro de inmunidad de varios magistrados, incluido Pineda Castañeda, por posibles delitos como tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. La solicitud de antejuicio no prosperó.

Además, integró la CSJ electa en 2014 que, según investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), habría tenido vínculos con estructuras de influencia política durante el proceso de elección de cortes, en el que se mencionó cercanía con los entonces candidatos presidenciales Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi.

Según la Feci, en la investigación del caso Comisiones Paralelas se estableció que visitó a Baldizón y Sinibaldi. Según los registros de la Fiscalía, Baldizón afirmó que el exrector Estuardo Gálvez le pidió apoyar a Pineda y a Blanca Stalling, por lo que ambos se encontraban en un listado de candidatos preseleccionados.

Antes de llegar a la Corte Suprema se desempeñó como magistrado en salas de apelaciones del Organismo Judicial.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

4. Giovanni Francisco Soto Santos - 134 votos

Es magistrado Vocal I de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia que en el 2023 revivió temporalmente las candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana. En el 2022 fue uno de los tres integrantes de la terna final de aspirantes al cargo de procurador de los Derechos Humanos.

Como miembro de la Sala se le señala de haber emitido el amparo que permitió concretar la elección de Walter Mazariegos como rector de facto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Se desempeñó como magistrado Vocal Titular II de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre 2014 y 2023. Su trayectoria incluye una asesoría en la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso en el 2001.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).

5. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán - 155 votos

En el 2022, durante la administración de Alejandro Giammattei, fue director general del Sistema Penitenciario y jefe de la Unidad de Control Interno en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Según registros de Guatecompras, entre 2016 y 2017 dio asesoría a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. A partir del 2024 tiene contratos en la Subgerencia de Tecnología del IGSS.

Al ser evaluado por la Comisión Postuladora recibió los votos a favor de Walter Mazariegos (Usac), Mynor Herrera (Upana), Gregorio Saavedra (Cang), Henry Arriaga (Usac) y José González (Universidad de Occidente).