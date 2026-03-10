Oficialismo y oposición consiguen acuerdos a último minuto para elegir a los magistrados del TSE

Los diputados alcanzaron los acuerdos políticos a último minuto para concretar la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras dejar en una prolongada pausa la sesión para afinar los votos.

Las negociaciones alrededor de las cinco magistraturas titulares y las cinco suplentes para el TSE se intensificaron en las últimas horas, con reuniones urgentes entre las bancadas del Congreso.

Los acuerdos políticos concluyeron con las elecciones de Mario Alexander Velásquez Pérez; Roberto Estuardo Morales Gómez; Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo; Karin Virginia Romero Figueroa; y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta como magistrados titulares.

Alrededor de las 14 horas, hora en que los diputados fueron citados, oficialistas y oposición todavía no tenían los votos necesarios para afinar el nombre de los magistrados, pero al cabo de unas horas el escenario cambió.

Tras aprobar el acta de la sesión y tramitar nuevas iniciativas de ley el Congreso se quedó una prolongada pausa, ya que no tenía la cantidad de diputados para tramitar en primera lectura la ley anti lavado.

Pese a la aparente inactividad la Junta Directiva del Congreso no levantó la sesión, mantuvo la plenaria activa, mientras que en otros espacios del Palacio Legislativo los líderes políticos afinan la elección de los magistrados.

La sesión plenaria comenzó con apenas 48 diputados. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Tras alcanzarse los acuerdos tras una última reunión, en que participaron tanto diputados oficialistas como de su alianza, así como diputados de oposición, el Congreso eligió a los magistrados de TSE para el periodo 2026-2032.

Los electos fueron votados según el orden de la nómina de 20 candidatos que el Congreso recibió de la comisión de postulación, lista de candidatos que fue cuestionada por distintos sectores por incluir actores cuestionados.

La nómina fue elaborada por los comisionados titulares: Walter Mazariegos, rector de la USAC; Henry Arriaga, decano de la USAC; Mynor Herrera; rector de Universidad Panamericana, José Donald González; decano de Universidad de Occidente; y Gregorio Saavedra; del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los titulares

Mario Alexander Velásquez Pérez, electo por 153 votos. Es actual Secretario General del TSE y es uno de los actores que más destacó del proceso electoral del 2023.

Velásquez, junto a un grupo de magistrados del TSE, defendió las cajas electorales con los votos ciudadanos, cuando agentes del Ministerio Público (MP) allanaron la sede del órgano electoral.

#PostuladoraTSE

A las 17:13 horas se reportan 29 aspirantes para el cargo de magistrados electorales. Entre ellos figura el abogado Mario Alexander Velásquez Pérez, secretario del @TSEGuatemala. pic.twitter.com/7LpslgrrC1 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) January 27, 2026

A criterio de organizaciones sociales, Velásquez ha sido uno de los actores que más ha defendido públicamente los cuestionamientos del MP de María Consuelo Porras en contra de las votaciones generales del 2023.

Desde su cargo de Secretario General del TSE, el ahora magistrado electo tuvo que dar respuesta a una serie de oficios del MP por las investigaciones alrededor de Movimiento Semilla y de las elecciones del 2023.

Roberto Estuardo Morales Gómez, electo por 130 votos, magistrado vocal I de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.

El magistrado Morales Gómez fue cuestionado hace algunas semanas por votar a favor de un amparo que excluyó a los profesionales de las ciencias afines en el pasado evento electoral del Cang, en la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

El @CongresoGuate sigue en negociaciones por la elección de magistrados del @TSEGuatemala. Uno de los candidatos que parece tener apoyo político es Roberto Morales, quien respaldó la exclusión de profesionales afines en las elecciones del Cang. Fue electo magistrado con 155 votos pic.twitter.com/k154jD0mXz — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 10, 2026

Morales llegó a la sala de apelaciones en el 2024 con el voto a favor de 155 diputados, incluidos los 23 congresistas electos por Movimiento Semilla, ahora su candidatura al TSE tendría el apoyo de bloques de oposición.

Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, electa por 155 votos, actual magistrada de la Sala Quinta Civil.

Fue jefa de Asesoría Jurídica del Consejo Departamental de Desarrollo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia del 2005 al 2014; asesora en la Coordinadora General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación de 2001 a 2004.

También prestó servicios técnicos profesionales al Ministerio de Relaciones Exteriores del 1996 al 2001 y fue procuradora de Asesoría Jurídica del Banco Agromercantil S.A. de 1987 a 1992.

Formó parte de la nómina de candidatos para magistrados del TSE 2020-2026.

Karin Virginia Romero Figueroa, electa por 155 votos, actualmente no se perfila en puestos de administración de justicia, según monitoreo de organizaciones sociales.

Romero Figueroa participó en el 2024 en el proceso de postulación para magistrada a la Corte de Apelaciones; también fue magistrada suplente de corte de apelaciones para el período 2014-2019.

Entre su experiencia figuran varios cargos en el Organismo judicial (OJ) entre ellos coordinadora de oficiales; oficial; secretaria; encargada del registro de notarios; y asistente técnico del registro de notarios.

Cuenta con una maestría en gerencia pública y una en derecho constitucional y tiene pensum cerrado en el doctorado en derecho.

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, electo por 154 votos, abogado defensor de Derechos Humanos.

Entre su experiencia ha ejercido como abogado del Parlamento Xinca, cargo desde el que reportó recibir amenazas e intimidaciones vinculadas a su labor en acciones legales y de incidencia contra proyectos mineros.

❗𝗖𝗔𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗘𝗡 𝗧𝗦𝗘



La comisión de postulación aprueba la inclusión de Quelvin Otoniel Jiménez Villalta en la nómina de 20 candidatos para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, período 2026-2032.



📌 Candidatos seleccionados:… pic.twitter.com/fyEnt2OclZ — Guatemala Visible (@guatevisible) February 17, 2026

Organizaciones sociales documentaron que las intimidaciones se dieron en el marco de acciones por “El Escobal” y la empresa Minera San Rafael, motivo por el que contó con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dentro de su experiencia laboral se encuentra la prestación de servicios profesionales la Gobernación Departamental de Santa Rosa en parte de 2024 y 2025; también fue asesor legal en la Municipalidad de Santa Rosa de Lima de 2017 a 2023.