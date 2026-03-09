CC niega amparos y despeja el camino para la elección de magistrados del TSE

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una serie de amparos que cuestionan el trabajo de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con lo que despeja las dudas legales alrededor de la próxima elección.

La CC acumuló las acciones legales y al momento de analizarlas en el pleno se resolvió, de manera unánime, denegar el amparo provisional.

Entre los amparos contra la nómina de candidatos está el que presentó César Augusto López López, aspirante al TSE. El abogado obtuvo la mejor calificación y su postulación no recibió señalamientos.

La acción pretendía que, mediante un amparo provisional, la nómina incluyera a los 20 aspirantes mejor calificados, lo que alteraría la lista de candidatos que recibió el Congreso.

También destaca otro amparo presentado por Ana Elly Yovany López Oliva de Bonilla, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rohrmoser Moreno y Carlos Arsenio Pérez Cheguen.

Esta acción busca evita que el Congreso se abstenga de la elección y que la postuladora elabore otra nómina, ante una serie de aparentes falencias al momento que los comisionados integraron la nómina de 20 candidatos.

La @CC_Guatemala deniega los amparos que buscaban repetir la nómina de 20 candidatos al @TSEGuatemala y evitar que el Congreso hiciera la elección de esa lista de candidatos. El pleno del Congreso tiene en agenda comenzar mañana con la elección de magistrados.

Las posturas

El pasado 18 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un pronunciamiento que cuestiona la forma en que la comisión de postulación del TSE elaboró la nómina de 20 candidatos.

“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”, mensaje citado por John Barret, encargado de negocios de la embajada.

"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones." - #EncargadoDeNegocios John Barrett.

Desde esa postura, la embajada de los Estados Unidos en Guatemala no se ha vuelto a pronunciar sobre el proceso de renovación del TSE.

Las elecciones de segundo grado en Guatemala mantienen a autoridades estadounidenses al tanto de los procesos, una de ellas la congresista María Elvira Salazar, quien considera que las últimas designaciones están en el camino correcto.

“Felicitaciones a la República de Guatemala por demostrar que, con un auténtico ejercicio democrático, es posible elegir magistrados independientes del crimen organizado y del narcotráfico. Ese es el camino correcto. Seguiremos atentos y esperamos que los próximos nombramientos mantengan ese mismo compromiso con la justicia y el Estado de derecho”, publicó la congresista estadounidense en su red social X.

El Congreso de Guatemala para la pasada elección de magistrados de la CC acordó dar el mismo tiempo de votación a cada uno de los candidatos, extremo que según Comunicación Social del Congreso también se va a respetar la elección de magistrados del TSE.