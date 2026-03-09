Congreso se prepara y agenda la elección de magistrados del TSE

El pleno del Congreso está listo para comenzar con la elección de las futuras autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Congreso recibió la nómina de candidatos elaborada por la comisión de postulación, que fue presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La forma en que se elaboró la nómina generó dudas entre algunos aspirantes, que dudan de la manera en que los comisionados integraron la lista de los 20 candidatos para el futuro TSE.

La instancia de jefes de bloques aprobó las propuestas de agenda para las sesiones de los próximos martes 10 y jueves 12 de marzo, que contienen la elección de cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el órgano electoral.

Para la sesión del martes 10 de se tiene como primer punto la aprobación de la acta de las sesiones anteriores; seguido del despacho calificado; y se planea discutir en primer debate la ley contra el lavado de dinero.

En el quinto punto los diputados colocaron la elección de magistrados, titulares y suplentes, para el TSE del periodo 2026-2032. Esta sesión plenaria esta convocada para las 14 horas,

Fuentes legislativas aseguran que las negociaciones están en marcha y que todavía no se tiene el listado de los candidatos predilectos. Fotografía: Congreso.

Para la convocatoria a pleno de diputados del jueves, prevista para las 10 horas, los diputados comenzarán aprobando el acta de la sesión anterior, para luego continuar con la elección de los magistrados, y finalmente continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social.

Para esta elección, cada uno de los magistrados electos necesita contar con al menos 107 votos y aquellos que resulten electos tendrán que coordinar los próximos dos eventos electorales de Guatemala, del 2027 y 2031.