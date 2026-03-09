Congreso se prepara y agenda la elección de magistrados del TSE

Guatemala

Congreso se prepara y agenda la elección de magistrados del TSE

Los jefes de bloques acordaron este lunes 9 de marzo comenzar con la elección de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el TSE.

|

time-clock

Los Jefes de Bloque convocaron al pleno del Congreso para este martes a las 14 horas. Fotografía: Congreso.

El pleno del Congreso está listo para comenzar con la elección de las futuras autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Congreso recibió la nómina de candidatos elaborada por la comisión de postulación, que fue presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La forma en que se elaboró la nómina generó dudas entre algunos aspirantes, que dudan de la manera en que los comisionados integraron la lista de los 20 candidatos para el futuro TSE.

La instancia de jefes de bloques aprobó las propuestas de agenda para las sesiones de los próximos martes 10 y jueves 12 de marzo, que contienen la elección de cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el órgano electoral.

LECTURAS RELACIONADAS

Roxana Baldetti, Anabella De León, Gudy Rivera y Christian Boussinot destacan en la plenaria donde se aprobaba la Ley de Comisiones de Postulación, en junio del 2009. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

"Ha colapsado el sistema de comisiones de postulación", Nineth Montenegro

chevron-right
POSTULADORA FISCAL GENERAL Y JEFA DEL MINISTERIO PòBLICO. Semana de recepcin de expedientes para aquellos que desean ser Fiscal General, la recepcin, se lleva a cabo en las instalaciones del Organismo Judicial. Juan Diego Gonzlez. 170226

Elecciones de segundo grado enfrentan opacidad y posibles interferencias, señala Misión de la OEA

chevron-right

Para la sesión del martes 10 de se tiene como primer punto la aprobación de la acta de las sesiones anteriores; seguido del despacho calificado; y se planea discutir en primer debate la ley contra el lavado de dinero.

En el quinto punto los diputados colocaron la elección de magistrados, titulares y suplentes, para el TSE del periodo 2026-2032. Esta sesión plenaria esta convocada para las 14 horas,

Fuentes legislativas aseguran que las negociaciones están en marcha y que todavía no se tiene el listado de los candidatos predilectos. Fotografía: Congreso.

Para la convocatoria a pleno de diputados del jueves, prevista para las 10 horas, los diputados comenzarán aprobando el acta de la sesión anterior, para luego continuar con la elección de los magistrados, y finalmente continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social.

Para esta elección, cada uno de los magistrados electos necesita contar con al menos 107 votos y aquellos que resulten electos tendrán que coordinar los próximos dos eventos electorales de Guatemala, del 2027 y 2031.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Congreso Elección de magistrado del TSE Elecciones de segundo grado Magistrados del TSE Postuladora del TSE 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS