Consuelo Porras recibe dos tachas y Marco Cortéz una, en primer día de recepción de señalamientos en proceso de fiscal general

Durante el primer día de recepción de impedimentos este martes 10 de marzo se presentaron tres señalamientos contra dos aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Dos de los señalamientos son contra la actual fiscal Consuelo Porras, quien busca su reelección, y uno contra Marco Antonio Cortéz Sis.

El diputado independiente Samuel Pérez, junto a otros legisladores, presentó las tachas contra Porras. Entre los motivos mencionaron plagio de tesis, despidos injustificados en el MP, sanciones internacionales y atentados contra la democracia.

La diputada independiente Victoria Palala, también exintegrante de Semilla, presentó otro impedimento.

“Nos presentamos hoy a primera hora para presentar tachas contra la candidatura de la señora Consuelo Porras. [...] Hay suficientes pruebas que justifican esta aseveración. No podemos seguir teniendo en el Ministerio Público a una persona que ha atentado contra la democracia, que ha violentado los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas, y que ha protegido criminales mientras persigue a adversarios políticos", afirmó Palala, quien se hizo acompañar de otros diputados.

La congresista aseguró que esperan que la Comisión las considere y que la aspirante quede fuera del listado final que será enviado al presidente Bernardo Arévalo, quien ha sido crítico públicamente de la postulación de Porras.

Lea también: Bernardo Arévalo afirma que esta semana designará magistrado titular y suplente a la CC

Hasta el momento, la fiscal general fue consultada sobre su postura, pero no ha emitido respuesta sobre las tachas presentadas en su contra.

Por su parte, Ulysses Robert Dent Dávila presentó objeciones contra Cortéz, señalando que carece de idoneidad y que fue involucrado en un proceso judicial con presuntas pruebas falsas, del cual fue absuelto.

📄 Señalamientos presentados



📌 Durante el primer día de recepción de impedimentos, se presentaron 3 señalamientos contra dos aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, 2026-2030.



➡️ 2 contra María Consuelo Porras Argueta

➡️1 contra Marco Antonio Cortéz Sis



La… pic.twitter.com/dOrmhFH8Al — Guatemala Visible (@guatevisible) March 10, 2026

La recepción de tachas continuará hasta el jueves 12 de marzo a las 15.30 horas. Los señalamientos deben entregarse en el Palacio de Justicia, en horario de 8 a 15.30.

La comisión de postulación seleccionará los candidatos que luego serán enviados al presidente Arévalo, quien elegirá al nuevo fiscal general.

Lea también: Conversatorio de Prensa Libre expone fallas técnicas y políticas en elección de autoridades