Bernardo Arévalo afirma que esta semana designará magistrado titular y suplente a la CC

El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa este lunes 9 de marzo, indicó que Guatemala está en un proceso de renovación del sistema de justicia.

Recordó que la semana pasada tuvo lugar la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), elegidos por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso, a lo que se suma la elección realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario.

Añadió que el proceso está en la recta final para completar la integración de una nueva CC.

Indicó que ha sido un proceso complejo que definirá la composición de la máxima Corte.

Anunció que este ciclo se cerrará con la elección del magistrado titular y suplente que, en su calidad de presidente, realizará esta semana en Consejo de Ministros.

Dijo que su decisión estará fundamentada en la brújula ética y aportará a tener una CC mejor preparada para los desafíos en este año trascendental.

Afirmó que las expectativas de cambio en el sistema de justicia son altas entre la población, particularmente en temas relacionados con la certeza jurídica y la seguridad.

Indicó que, aunque las transformaciones institucionales pueden tomar tiempo, el objetivo de fortalecer el sistema de justicia seguirá siendo una prioridad.

Recordó que hizo llamados directos a cada institución que participó en el proceso de elección para escoger a conciencia y escuchar los anhelos de cambio del pueblo, que es el soberano y ha expresado de forma clara las necesidades de esta transformación.

Para leer más: Comisión de Postulación abre recepción de impugnaciones contra 49 aspirantes a fiscal general

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.