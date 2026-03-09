Bernardo Arévalo afirma que esta semana designará magistrado titular y suplente a la CC

Bernardo Arévalo afirma que esta semana designará magistrado titular y suplente a la CC

El presidente Arévalo afirmó que su decisión de designar magistrados a la CC estará fundamentada en la ética.

BERNARDO ARÉVALO EN CONFERENCIA. LUNES 9-2026

Bernardo Arévalo informa sobre cuándo designará a magistrados a la CC. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa este lunes 9 de marzo, indicó que Guatemala está en un proceso de renovación del sistema de justicia.

Recordó que la semana pasada tuvo lugar la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), elegidos por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso, a lo que se suma la elección realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario.

Añadió que el proceso está en la recta final para completar la integración de una nueva CC.

Indicó que ha sido un proceso complejo que definirá la composición de la máxima Corte.

Anunció que este ciclo se cerrará con la elección del magistrado titular y suplente que, en su calidad de presidente, realizará esta semana en Consejo de Ministros.

Dijo que su decisión estará fundamentada en la brújula ética y aportará a tener una CC mejor preparada para los desafíos en este año trascendental.

Afirmó que las expectativas de cambio en el sistema de justicia son altas entre la población, particularmente en temas relacionados con la certeza jurídica y la seguridad.

Indicó que, aunque las transformaciones institucionales pueden tomar tiempo, el objetivo de fortalecer el sistema de justicia seguirá siendo una prioridad.

Recordó que hizo llamados directos a cada institución que participó en el proceso de elección para escoger a conciencia y escuchar los anhelos de cambio del pueblo, que es el soberano y ha expresado de forma clara las necesidades de esta transformación.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

Lee más artículos de Paula Carranza

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Corte de Constitucionalidad Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado 2026 Elecciones de segundo grado en Guatemala 

